Diễn viên Hồng Đào cảnh báo

Tình trạng nghệ sĩ bị mạo danh để buôn bán hàng hóa trên mạng xã hội xảy ra nhiều lần. Diễn viên Hồng Đào vừa trở thành nạn nhân, phải lên tiếng đính chính để khán giả không hiểu lầm.

Nữ nghệ sĩ đăng tải nhiều tài khoản mạng xã hội gắn hình Hồng Đào đang quảng cáo thực phẩm chức năng và khẳng định đó là hình ảnh mạo danh. "Hiện tại Hồng Đào không quảng cáo hay làm gương mặt đại diện cho bất kỳ loại thuốc nào, bất kể thuốc đau nhức, thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân. Tất cả hình ảnh quảng cáo cho các thuốc đó đều là giả mạo, giọng nói cũng giả luôn. Nhiều anh chị em nghệ sĩ đã lên tiếng giúp, nhưng bọn làm hàng giả ngày càng cao tay", Hồng Đào cảnh báo.

Diễn viên Hồng Đào giải thích về video, hình ảnh bán thuốc giảm cân.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm kẻ xấu còn sắp đặt cảnh Hồng Đào xuất hiện bên mai vàng, áo dài đỏ, tạo cảm giác về hình ảnh mới trong dịp đầu năm. "Có người mua lầm, hiểu chuyện thì Hồng Đào cảm ơn. Còn có người mua lầm, bị gạt thì cáu gắt và dùng những lời rất nặng với Hồng Đào. Họ là nạn nhân của của hàng giả, mình bị mắng oan nên mình là nạn nhân của họ", nữ diễn viên bức xúc. Hai năm trước, Hồng Đào cũng gặp tình trạng bị lợi dụng hình ảnh cho mục đích xấu.

Không riêng Hồng Đào, Mỹ Tâm, Trấn Thành, Hari Won và nhiều người nổi tiếng bị mạo danh để bán hàng hoặc quảng cáo cho web cá độ. Vấn đề nghệ sĩ cần được bảo vệ trên mạng xã hội được ca sĩ Phương Mỹ Chi nêu ra tại cuộc gặp của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang với nhiều nghệ sĩ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi nhắc lại việc từng bị làm giả hình ảnh và bị xúc phạm trên mạng xã hội. Điều này khiến cô tổn thương tâm lý, tổn thất doanh thu, ảnh hưởng đến hoạt động sáng tạo.

Khắc Việt, Mỹ Tâm cũng là nạn nhân của chiêu trò tương tự.

Theo các chuyên gia công nghệ, nghệ sĩ bị gắn vào những quảng cáo sai sự thật là sản phẩm của deepfake AI - công nghệ dùng trí tuệ nhân tạo để mô phỏng gương mặt, cử động môi và giọng nói y như thật từ video gốc. Chỉ cần vài phút từ video thật của một người nổi tiếng, AI có thể dựng lên clip hoàn toàn mới, khiến người xem rất khó phân biệt thật - giả.

Không chỉ mạo danh người nổi tiếng, AI còn bị lợi dụng để giả mạo phát ngôn lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện cơ quan chức năng nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư, vay vốn, xin việc.