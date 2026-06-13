Thêm một người con ruột của Brad Pitt từ bỏ họ bố

Cậu thiếu niên sẽ bước sang tuổi trưởng thành vào ngày 12/7, sử dụng tên "Knox Jolie" trên chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học tại Fusion Academy ở Los Angeles hồi đầu tháng này, theo nguồn tin Page Six.

Knox tham dự lễ tốt nghiệp cùng mẹ là Angelina Jolie, anh trai Pax Thiên, chị gái Zahara và em gái song sinh Vivienne. Knox, hiện theo đuổi môn võ Muay Thái, được trông thấy rạng rỡ phát biểu trong buổi lễ trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người thân, bạn bè.

Knox và Pax Thiên trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: X/Angeltresjolie

Việc Knox không sử dụng họ Pitt tiếp nối lựa chọn tương tự của một số anh chị em trong gia đình. Ngày 9/6 vừa qua, Zahara đã nộp đơn xin đổi tên từ Zahara Jolie-Pitt thành Zahara Jolie. Tháng trước, Maddox cũng nộp hồ sơ pháp lý đề nghị bỏ họ Pitt với lý do cá nhân được nêu trong tài liệu gửi tòa án.

Trước đó, năm 2024, Shiloh - con gái ruột đầu lòng của Brad Pitt và Angelina Jolie - được tòa án Los Angeles chấp thuận yêu cầu loại bỏ họ Pitt khỏi tên hợp pháp ngay sau khi bước sang tuổi 18. Cùng năm, Vivienne - em gái song sinh của Knox - cũng chỉ sử dụng họ Jolie khi tham gia với vai trò trợ lý sản xuất cho vở nhạc kịch Broadway The Outsiders.

Hiện chỉ còn Pax Thiên, 22 tuổi, con trai nuôi gốc Việt của cặp sao, chưa công khai bất kỳ động thái nào liên quan đến việc thay đổi họ tên.

Knox và em song sinh Vivienne bên bố mẹ năm 2015. Ảnh: GC

Một nguồn tin cho rằng Angelina hài lòng khi các con lần lượt từ bỏ họ Pitt và cáo buộc cô đã tác động để các con xa cách cha. Tuy nhiên, một nguồn tin khác đưa ra quan điểm trái ngược, khẳng định Angelina đã tham gia nhiều năm trị liệu gia đình cùng Brad Pitt và các con nhằm hàn gắn những tổn thương sau đổ vỡ hôn nhân.

"Nếu Brad không còn gần gũi với các con, đó là hậu quả từ những tổn hại đã xảy ra", nguồn tin này nói. "Anh ấy đã không trung thực về hành động của mình và điều đó ảnh hưởng đến lòng tin giữa họ. Các con đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn. Không ai ngoài chính họ hiểu mọi chuyện tồi tệ đến mức nào".

Nguồn tin tiếp tục cho rằng các con của cặp sao hiện đều trưởng thành và có quyền đưa ra quyết định riêng sau những gì đã xảy ra. "Thật đáng buồn khi Brad cố gắng xây dựng hình ảnh mình như một nạn nhân. Bao giờ mọi người mới bắt đầu đặt ra câu hỏi thực sự về những gì đã xảy ra với các con?", người này nói.

Động thái của Knox là diễn biến mới nhất trong rạn nứt gia đình kéo dài nhiều năm kể từ khi Brad Pitt và Angelina Jolie chia tay năm 2016. Hai ngôi sao từng trải qua cuộc chiến pháp lý căng thẳng liên quan đến quyền nuôi con trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024. Hiện Brad Pitt vẫn theo đuổi vụ kiện liên quan đến điền trang Château Miraval ở Pháp.

Cả Brad Pitt và Angelina Jolie đều chưa lên tiếng về quyết định của các con. Tài tử 62 tuổi hiện có cuộc sống mới bên nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, đồng thời tập trung cho các dự án diễn xuất và sản xuất phim. Trong khi đó, Angelina không công khai hẹn hò ai trong khoảng một thập kỷ qua và từng cho biết muốn rời Hollywood để sống ở nước ngoài sau khi các con trưởng thành.