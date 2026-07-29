Hòa Minzy bị đồn mang bầu

Xuất hiện trong buổi tập sân khấu cho sự kiện Festival Biển Khánh Hòa 2026 tại Nha Trang hôm 17/7, Hòa Minzy gây chú ý khi diện đầm babydoll, thỉnh thoảng đặt tay lên bụng. Sau đó ít ngày, khi tham gia chuỗi hoạt động ở Buôn Mê Thuột, Hòa Minzy cũng liên tục mặc áo dáng rộng, phối cùng giày bệt thoải mái. Trang phục khiến nhiều khán giả cho rằng người đẹp Bắc Ninh đang có tin vui. Tin đồn càng lan truyền khi dưới những đoạn video của Hòa Minzy, hàng loạt người cùng chúc mừng nữ ca sĩ.

Trước những đồn đoán của khán giả, mới đây Hòa Minzy đã phản hồi thông qua trang cá nhân. Cô cho biết việc thường xuyên diện váy babydoll suông rộng xuất phát từ sở thích, không phải để che bụng bầu. Người đẹp cũng tiết lộ "đang săn" để có thêm em bé trong năm mới.

Hòa Minzy trong sự kiện hôm 17/7.

Đây không phải lần đầu Hòa Minzy vướng tin đồn mang thai. Trước đó, ca sĩ từng khiến khán giả đặt dấu hỏi khi xuất hiện với trang phục rộng, vóc dáng có phần đầy đặn hoặc vô tình có những khoảnh khắc đặt tay lên bụng.

Hòa Minzy hiện là mẹ của một bé trai, tên thân mật là Bo. Cậu bé là con chung của cô và doanh nhân Nguyễn Minh Hải. Sau khi chia tay Minh Hải vào đầu năm 2022, Hòa Minzy làm mẹ đơn thân. Ca sĩ từng cho biết cô và bạn trai cũ giữ mối quan hệ văn minh, cùng hướng đến việc dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Sau cuộc tình kéo dài nhiều năm, Hòa Minzy dành thời gian tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc bé Bo. Ca sĩ nhiều lần được ghép đôi hoặc vướng tin đồn tình cảm với một số người nổi tiếng, nhưng cô khá kín tiếng trong chuyện riêng tư.

Ca sĩ nhiều lần mặc đồ rộng trước tin mang bầu.

Hồi tháng 3, Hòa Minzy công khai tình cảm cùng quân nhân Thăng Văn Cương. Họ đã tính chuyện cưới xin, dự định tổ chức lễ thành hôn vào cuối năm 2027. Đại úy Văn Cương được gia đình ca sĩ yêu quý, đặc biệt là con trai riêng của cô. Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là "bố Cương" và luôn mong sớm đến ngày bố mẹ trở thành cô dâu - chú rể.

Hòa Minzy còn bị đồn có con gái riêng với bạn trai Văn Cương, tuy nhiên cô không phản hồi. Ca sĩ từng chia sẻ cô không muốn công khai quá nhiều về chuyện tình cảm, đặc biệt sau những trải nghiệm trong quá khứ. Hiện cô ưu tiên công việc, chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Tổ ấm của Hòa Minzy.

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.