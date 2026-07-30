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Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ

Sự kiện: Sao Việt

Người mẫu Hương Liên tự hào khoe chị gái 'xinh như hoa hậu'; Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển ngày càng cao lớn; gia đình Bảo Thy đi chơi Trung Quốc...

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 1

Hari Won khoe vai trần mảnh mai với áo yếm trong chuyến công tác đến Tiền Giang.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 2

Hương Liên tự hào vì chị gái hơn 7 tuổi là mẹ một con nhưng vẫn trẻ trung. Nhiều khán giả khen hai chị em Hương Liên có nhan sắc đều 'xinh như hoa hậu'.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 3

Thúy Ngân tận hưởng buổi chiều thảnh thơi đi thả diều, hóng gió.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 4

Gia đình Ưng Hoàng Phúc xếp hàng đọ chiều cao. Với số đo 1,87 m, Will - con trai riêng của bà xã Ưng Hoàng Phúc - đang cao nhất nhà, hơn bố gần một cái đầu.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 5

Vợ chồng Bảo Thy đưa con trai đi ngắm cảnh ở Trung Quốc bằng tàu cao tốc.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 6

Hồng Diễm mặc đầm hai dây xẻ đùi cao, tôn vóc dáng gợi cảm tuổi 43 trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 7

Khánh Thi - Phan Hiển tự hào vì con trai lớn Kubi ngày càng cao lớn, nhỉnh hơn bố mẹ dù mới 11 tuổi.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 8

Hà Kiều Anh diện đầm hoa hàng chục triệu đồng, thả dáng trên phố Bordeaux, Pháp trong chuyến vi vu châu Âu.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 9

Sau 15 năm kết hôn, Bảo Thanh và ông xã vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.

Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ - 10

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/07/2026 23:20 PM (GMT+7)
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