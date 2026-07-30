Ảnh sao 30/7: Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cao nhỉnh hơn bố mẹ

Hari Won khoe vai trần mảnh mai với áo yếm trong chuyến công tác đến Tiền Giang.

Hương Liên tự hào vì chị gái hơn 7 tuổi là mẹ một con nhưng vẫn trẻ trung. Nhiều khán giả khen hai chị em Hương Liên có nhan sắc đều 'xinh như hoa hậu'.

Thúy Ngân tận hưởng buổi chiều thảnh thơi đi thả diều, hóng gió.

Gia đình Ưng Hoàng Phúc xếp hàng đọ chiều cao. Với số đo 1,87 m, Will - con trai riêng của bà xã Ưng Hoàng Phúc - đang cao nhất nhà, hơn bố gần một cái đầu.

Vợ chồng Bảo Thy đưa con trai đi ngắm cảnh ở Trung Quốc bằng tàu cao tốc.

Hồng Diễm mặc đầm hai dây xẻ đùi cao, tôn vóc dáng gợi cảm tuổi 43 trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè.

Khánh Thi - Phan Hiển tự hào vì con trai lớn Kubi ngày càng cao lớn, nhỉnh hơn bố mẹ dù mới 11 tuổi.

Hà Kiều Anh diện đầm hoa hàng chục triệu đồng, thả dáng trên phố Bordeaux, Pháp trong chuyến vi vu châu Âu.

Sau 15 năm kết hôn, Bảo Thanh và ông xã vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.

Phương Trinh Jolie khoe dáng gợi cảm khi đi biển Phuket, Thái Lan cùng chồng con.