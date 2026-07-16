Haaland nghỉ dưỡng sang chảnh sau nỗi buồn World Cup

Chỉ vài ngày sau khi tuyển Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026, Erling Haaland đã có mặt tại Taormina, đảo Sicily để bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Tiền đạo 25 tuổi được bắt gặp cởi trần thư giãn trên du thuyền hạng sang, khoe thân hình săn chắc trước khi lái môtô nước ngoài khơi, hôm 14/7.

Anh xuất hiện thoải mái bên nhóm bạn thân, trong đó có đồng đội ở tuyển Na Uy Sander Berge. Haaland cũng mang theo máy quay, làm dấy lên suy đoán anh đang ghi lại kỳ nghỉ của mình.

Dù vừa trải qua thất bại cùng đội tuyển quốc gia, chân sút của Manchester City vẫn xuất hiện với tâm trạng thoải mái, liên tục nở nụ cười.

Sau đó, ngôi sao người Na Uy lái mô tô nước, vui đùa trên biển và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau mùa giải căng thẳng.

Haaland tỏ ra phấn khích khi trải nghiệm cảm giác mạnh trên mặt nước.

Ông bố một con không ngại thử các pha mạo hiểm như nghiêng môtô hay vặn ga hết cỡ để đua tốc độ cao.

Tối cùng ngày, Haaland thay trang phục thể thao bằng bộ suit trắng của Dolce & Gabbana để tham dự buổi trình diễn Alta Sartoria của thương hiệu tại Sicily.

Đồng hành cùng anh là bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Người đẹp 22 tuổi diện váy đính pha lê với phần cổ khoét sâu. Cả hai tạo dáng trên thảm đỏ và gặp gỡ nhiều ngôi sao quốc tế, trong đó có Jennifer Lopez, diễn viên Theo James và người mẫu Michele Morrone.

Haaland và Isabel quen nhau từ nhỏ tại thị trấn Bryne (Na Uy), khi cả hai cùng theo học một học viện bóng đá. Tình bạn dần phát triển thành tình yêu và họ đã gắn bó nhiều năm. Isabel từng là cầu thủ bóng đá trước khi chuyển sang làm người mẫu và sáng tạo nội dung. Tháng trước, cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí KK của Na Uy. Cặp sao chào đón con đầu lòng vào cuối năm 2024.