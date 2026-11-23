Ảnh: Odd Atelier

Tuy nhiên, nữ ca sĩ sẽ phải vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để làm được điều mà BTS và Rosé từng bỏ lỡ.

Dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiêp solo

Jennie trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop đáng chú ý nhất tại Grammy 2027 khi bản remix Dracula, hợp tác cùng nhóm nhạc Australia Tame Impala, nhận hai đề cử ở hạng mục Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất. Trong đó, Bản thu âm của năm là một trong bốn hạng mục quan trọng nhất của Grammy.

Trước Jennie, BTS từng nhận năm đề cử Grammy nhưng chưa một lần chiến thắng. Rosé, thành viên cùng nhóm BLACKPINK, cũng để vuột giải thưởng vào năm 2026 dù bản hit APT. hợp tác với Bruno Mars được đề cử ở ba hạng mục, bao gồm Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Người hâm mộ đang kỳ vọng Jennie có thể làm được điều mà những tên tuổi Kpop đi trước chưa thực hiện được. Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng cơ hội chiến thắng của nữ ca sĩ không quá lớn.

Jennie có cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp với 2 đề cử Grammy (Ảnh: Odd Atelier)

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun nhận định Dracula khó vượt qua những đối thủ mạnh trong danh sách đề cử. Ông cũng không loại trừ khả năng kết quả sẽ gây bất ngờ nếu các thành viên Viện Hàn lâm Thu âm muốn dành sự quan tâm nhiều hơn cho những nghệ sĩ ngoài thị trường Mỹ. "Tame Impala là ca sĩ chính của Dracula, Jennie tham gia với vai trò hợp tác. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đến từ Australia và Hàn Quốc có thể là một điểm cộng đối với những người bỏ phiếu muốn Grammy có thêm sự hiện diện của âm nhạc quốc tế".

Ông cũng cho rằng Dracula và APT. có những lợi thế khác nhau. Nếu ca khúc của Rosé và Bruno Mars là bản hit được đông đảo khán giả yêu thích thì Dracula lại có màu sắc trầm lắng, thiên về nghệ thuật và không chạy theo công thức nhạc pop thông thường. Theo nhà phê bình, chính phong cách này có thể giúp Dracula thu hút những giám khảo quan tâm đến chất lượng âm nhạc và sự sáng tạo.

Rosé là thành viên đầu tiên của BLACKPINK nhận đề cử Grammy (Ảnh: The Black Label)

Nếu Jennie giành chiến thắng, đây cũng không phải lần đầu tiên một sản phẩm gắn với Kpop được vinh danh tại Grammy. Trước đó, ca khúc Golden trong bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters của Netflix đã chiến thắng hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh tại Grammy 2026. Dù vậy, giải thưởng được trao cho những người sáng tác ca khúc do nhóm nhạc nữ hư cấu HUNTR/X thể hiện, chứ không phải một nhóm nhạc thần tượng hoạt động ngoài đời thực. Nếu Dracula giành giải, Jennie có thể trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop đầu tiên được vinh danh ở các hạng mục âm nhạc chính thống của Grammy.

Kpop vẫn khó được công nhận tại Grammy

Dù ngày càng có sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc quốc tế, Kpop vẫn gặp khó khăn trong việc chinh phục các hạng mục quan trọng của Grammy. Hai năm liên tiếp, các đề cử nổi bật của thành viên BLACKPINK đều đến từ những màn hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài. Năm 2026, Rosé nhận ba đề cử nhờ APT. cùng Bruno Mars. Đến năm 2027, Jennie tiếp tục được gọi tên với Dracula của Tame Impala. Cả hai nữ ca sĩ đều chưa nhận được đề cử ở những hạng mục quan trọng nhất với sản phẩm solo của mình.

Nhiều nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như ENHYPEN, NMIXX, ATEEZ và KATSEYE không có tên trong danh sách đề cử ở các hạng mục pop và dance truyền thống, dù đã gửi sản phẩm tham gia xét giải. Ở hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, IVE và KiiiKiii là hai đại diện Kpop được đề cử với các ca khúc Bang Bang và 404 (New Era). Cả hai nhóm đều trực thuộc Starship Entertainment.

BTS từng nhận 5 đề cử Grammy nhưng vẫn ra về tay trắng (Ảnh: BigHit Music)

Tuy nhiên, việc Grammy bổ sung hạng mục dành riêng cho nhạc pop châu Á lại gây ra nhiều tranh cãi. BTS không gửi sản phẩm tham gia Grammy 2027 vì phản đối cách phân chia âm nhạc theo khu vực địa lý hoặc ngôn ngữ. Các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc như HYBE, SM, JYP và YG Entertainment cũng không đưa nghệ sĩ tranh giải ở hạng mục mới. Những đơn vị này lo ngại việc có một giải thưởng riêng cho nhạc pop châu Á sẽ khiến nghệ sĩ trong khu vực khó cạnh tranh bình đẳng với các tên tuổi quốc tế.

Viện Hàn lâm Thu âm cho biết hạng mục mới được bổ sung nhằm ghi nhận nhiều hơn những đóng góp của nghệ sĩ châu Á. Việc tranh giải ở hạng mục này cũng không ảnh hưởng đến quyền tham gia các giải thưởng Grammy khác.

Ngoài những tranh cãi về hạng mục mới, nhà phê bình Lim Hee-yun còn đặt câu hỏi về việc Kpop hiếm khi được đề cử ở hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất. Ông cho rằng các nghệ sĩ Kpop từ lâu đã nổi tiếng với những MV được đầu tư lớn, có ý tưởng độc đáo, hình ảnh đẹp mắt và cách xây dựng câu chuyện công phu nhưng chưa nhận được sự chú ý tương xứng tại Grammy. Thực tế, những thành tích trên bảng xếp hạng, doanh số album hay lượng người hâm mộ đông đảo chưa đủ để bảo đảm một đề cử, càng không thể quyết định chiến thắng tại Grammy. Trường hợp của BTS và Rosé cho thấy ngay cả những nghệ sĩ Kpop có sức hút lớn trên toàn cầu cũng không dễ chinh phục giải thưởng này.