Uẩn khúc vụ nam ca sĩ mất tích, thi thể trôi trên sông

Dư luận Thái Lan bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Tae Dragon 5 qua đời ở tuổi 46. Mẹ và bạn gái Tae cho biết trước đó anh không có biểu hiện bất thường, không có mâu thuẫn nghiêm trọng và vẫn bàn kế hoạch mở rộng cơ sở dạy nghề.

Gia đình hiện chờ kết quả khám nghiệm tử thi để biết điều gì đã xảy ra trong những giờ cuối cùng của nam nghệ sĩ.

Người mẹ cần một câu trả lời

Trong tang lễ của Tae, người thân nhắc lại câu chuyện nam ca sĩ đang muốn mở rộng cơ sở cắt tóc thành trung tâm dạy nghề. Đó vẫn là công việc anh nhắc đến trước ngày mất tích. Những gì xảy ra sau đó khiến gia đình sốc, không thể lý giải.

Khoảng 4h ngày 6/8, Tae mặc trang phục thể thao, đeo balô và rời nhà tại huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi bằng xe đạp. Anh không mang theo điện thoại và ví tiền.

Mẹ và bạn gái của Tae khóc nghẹn trong lễ tang.

Khi Tae không trở về, bạn gái anh, Namkeng Walaiphan Srinapaphan, đến đồn cảnh sát Bang Kruai trình báo mất tích. Người thân cùng các thành viên của ban nhạc Dragon 5 đăng thông tin tìm kiếm, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra camera trên tuyến đường anh có thể đã đi qua.

Khoảng 14h30 ngày 7/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về một thi thể nổi trên sông Chao Phraya, gần cầu Rama VII. Gia đình sau đó xác nhận người tử vong là Tae.

Khám nghiệm ban đầu không ghi nhận vết thương ngoài da. Chiếc balô được tìm thấy cùng nạn nhân, bên trong có hai vật nặng và một đoạn dây. Một mắt xích khác chưa được tìm thấy là chiếc xe đạp Tae sử dụng lúc rời nhà. Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra camera, truy tìm chiếc xe và xác định hành trình cuối cùng của nam nghệ sĩ.

Theo người thân, trước đó anh không có biểu hiện khác thường, không xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng với ai và vẫn bàn về kế hoạch phát triển cơ sở dạy nghề.

Tại tang lễ ở chùa Wat Buakhwan, mẹ Tae khóc bên linh cữu con trai và phải nhờ người thân dìu đỡ. Người phụ nữ 79 tuổi nói Tae hiền lành, chăm chỉ, lễ phép, hiếm khi khiến bà phải lo lắng. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với con trong khoảng thời gian hơn một ngày đó.

Bạn gái nam nghệ sĩ cũng cho biết cô không nhận thấy dấu hiệu bất thường trước khi Tae mất tích. Gia đình hiện chờ kết quả khám nghiệm tử thi, quá trình xét nghiệm có thể kéo dài 6-7 ngày.

Nam ca sĩ chuyển sang nghề cắt tóc

Tae sinh năm 1980, khởi đầu trong ngành giải trí bằng công việc hậu trường trước khi làm người mẫu quảng cáo và xuất hiện trong video ca nhạc. Bước ngoặt đến khi anh trở thành một trong năm thành viên Dragon 5, nhóm nhạc trực thuộc hệ thống GMM Grammy.

Dragon 5 ra mắt năm 2000, theo đuổi pop, dance và gây chú ý bằng vũ đạo pha động tác võ thuật. Trong cuộc phỏng vấn với Sanook năm 2017, Tae nói nhóm hoạt động khoảng bốn năm nhưng thực hiện tổng cộng bảy album tại Thái Lan và Đài Loan.

Các thành viên khi đó vẫn đi học, phải chia thời gian cho thu âm, tập vũ đạo, biểu diễn và lưu diễn ở nước ngoài. Lúc Dragon 5 ra mắt, văn hóa đại chúng Đài Loan (Trung Quốc) phát triển mạnh, có sức hút lớn trong khu vực, trước làn sóng thần tượng Hàn Quốc.

Sau khi Dragon 5 ngừng hoạt động thường xuyên, Tae dần chuyển sang công việc truyền hình và sản xuất nội dung. Trong lần hiếm hoi Dragon 5 tái hợp trên sân khấu, Tae gần như hụt hơi vì không còn luyện tập với cường độ của boyband nổi tiếng một thời. “Tim tôi như muốn ngừng đập, thở không nổi”, anh kể.

Tae phát triển sự nghiệp cắt tóc sau khi giải nghệ, trải qua nhiều nghề liên quan nghệ thuật.

Điều khiến Tae bất ngờ là khi lên sân khấu, cả năm thành viên vẫn giữ nguyên năng lượng của nhóm. “Dragon 5 giống như họ của tôi”, Tae nói về việc vẫn sử dụng tên nhóm khi giới thiệu bản thân.

Khi Dragon 5 ngừng hoạt động thường xuyên, Tae chuyển sang làm người dẫn chương trình. Anh từng dẫn Wake Club, sau đó gắn bó khoảng 12 năm với True Inside trong vai trò host và phóng viên giải trí.

Nam ca sĩ sau đó chuyển sang sản xuất chương trình dành cho trẻ em, mở Sugar Junior Club để dạy hát, nhảy, diễn xuất và kỹ năng biểu đạt. Trong cuộc phỏng vấn năm 2017, Tae gọi các chương trình mình theo đuổi là “nội dung sạch”, không tiếng chửi, không yếu tố gây sốc. Anh nói những nội dung này khó cạnh tranh với sản phẩm ồn ào, dễ lan truyền, nhưng tin rằng chương trình nhân văn sẽ tồn tại lâu hơn show tạp kỹ bám theo trào lưu.

Khi có tin đồn anh mắc trầm cảm vì rời ánh hào quang, Tae trực tiếp bác bỏ, giải thích bản thân ít bạn bè, không giao du với ai. Anh chấp nhận rời sân khấu, danh tiếng không còn như xưa, cho rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do.

Sau một thời gian làm công việc sau sân khấu, Tae chuyển hướng hoàn toàn sang nghề cắt tóc nam. Tiệm tóc của VROD The Cutt đang hoạt động ổn, chuẩn bị mở rộng thành mô hình đào tạo.

Khi được hỏi về việc "bỏ showbiz", Tae giải thích cắt tóc giống như đang hoạt động nghệ thuật. Hai người thợ có thể sử dụng cùng chiếc kéo, lược và tông đơ, nhưng kết quả phụ thuộc vào kỹ thuật, kinh nghiệm và cách họ nhìn gương mặt khách hàng.

Khi phát triển VROD, Tae không muốn khán giả nghĩ "đây chỉ là tiệm cắt tóc của ca sĩ Tae". Nam ca sĩ đã đào tạo học viên, song hoạt động này mới dừng ở quy mô nhỏ. Ước mơ của nam ca sĩ là phát triển cơ sở dạy nghề quy mô lớn. Kế hoạch ấy vẫn được Tae nhắc với gia đình trước khi mất tích, sau đó thi thể được tìm thấy trong tình trạng trôi sông.