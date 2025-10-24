Người khiến loạt nghệ sĩ bị bắt

Ngày 23/10, HK01 đưa tin Hồ Thái Bình, nữ blogger tài chính có tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc), gây xôn xao với bài đăng làm rõ nguồn cơn vụ bắt giữ loạt nghệ sĩ về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự.

Cô Hồ tuyên bố vụ bê bối này thực chất do Vương Đại Lục "tự chui đầu vào rọ", tự đẩy mình vào trung tâm cuộc điều tra của cảnh sát.

Vương Đại Lục là người khởi đầu cho vụ bắt giữ loạt nghệ sĩ về tội trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo nữ blogger, ban đầu Vương Đại Lục ủy thác cho một “nhà điều hành nền tảng trốn nghĩa vụ” hỗ trợ làm thủ tục miễn nghĩa vụ. Nam diễn viên trả khoản phí cao tới 3,6 triệu Đài tệ (gần 117.000 USD). Tuy nhiên, người mà Vương móc nối lại đồng thời dính vào vụ lừa đảo khác và bị cảnh sát bắt giam.

Sau nhiều lần liên lạc không được, Vương Đại Lục tưởng bị lừa nên chủ động đến đồn cảnh sát trình báo. Không ngờ trong quá trình điều tra vụ lừa đảo, cảnh sát tình cờ phát hiện anh có hành vi làm giả hồ sơ bệnh án để trốn nghĩa vụ. Đây là điểm khởi đầu cho toàn bộ vụ án trốn nghĩa vụ quân sự.

Hồ Thái Bình ví hành động của Vương Đại Lục như "nhổ củ cải kéo theo cả bùn”, vốn chỉ là vụ báo án đơn giản, lại châm ngòi cho "cơn bão" lớn hơn.

Cô tiết lộ thêm trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều chi tiết gây sốc trong điện thoại của Vương Đại Lục. Anh từng vì cãi vã với tài xế xe công nghệ mà tìm đến xã hội đen trả thù, sau đó bị đối phương dùng video giả tống tiền. Anh thậm chí còn hợp tác với giới xã hội đen cho vay nặng lãi, đòi nợ.

5 nghệ sĩ mới bị bắt vào tháng 10 - gồm Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm, Trương Thư Vĩ, Liêu Vĩnh Kiệt và Khôn Đạt - cũng bị lật tẩy nhờ tin nhắn trong điện thoại của Vương Đại Lục.

“Vụ việc này, từ trốn nghĩa vụ đến đòi nợ, còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình tám giờ tối. Anh ta thật sự là 'báu vật' của Đài Loan, 'huyền thoại' của đại lục. Đúng là phiên bản đời thực của Đại lục tầm kỳ (chương trình chuyên giới thiệu những điều kỳ lạ, đặc sắc ở Trung Quốc đại lục)”, Hồ Thái Bình mỉa mai.

Vương Đại Lục (SN 1991) là diễn viên, người mẫu người Đài Loan (Trung Quốc). Anh bắt đầu nổi tiếng với vai nam sinh lạnh lùng Từ Thái Vũ trong series Thời đại của chúng ta (2015).Vai diễn không chỉ giúp anh bùng nổ ở Đài Loan, mà còn lan sang Trung Quốc đại lục.

Kể từ đó, anh đóng nhiều phim truyền hình, điện ảnh và tham gia show tạp kỹ. Một số tác phẩm tiêu biểu như Được ăn cả ngã về không (2023), Nộ triều (2023), Lang điện hạ (2020-2021)…

Ngày 18/2, Vương Đại Lục bị bắt tại nhà riêng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vì nghi trốn nghĩa vụ quân sự.

Ngày 4/3, Vương Đại Lục bị bắt lần 2 với cáo buộc nghiêm trọng hơn. Anh bị nghi xúi giục người khác tấn công tài xế xe taxi công nghệ sau khi xảy ra tranh chấp vào tháng 4/2024.

Vương Đại Lục không chỉ trốn nghĩa vụ quân sự, mà còn liên quan đến vụ án hành hung người khác.

Sau đó, Vương phải nộp 5 triệu Đài tệ (hơn 162.000 USD), mức cao nhất trong lịch sử ngành giải trí Hoa ngữ, để được tại ngoại. Anh cũng bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ thay thế.

Trong thông báo ngày 5/5, phía Vương Đại Lục phủ nhận xúi giục hoặc tham gia hành hung, khẳng định chỉ tranh cãi với tài xế taxi công nghệ. Sau đó, tài xế rút đơn kiện.

Ngày 16/6, Viện kiểm sát thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) chính thức truy tố 28 người, trong đó có Vương Đại Lục về hành vi giả mạo bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự.

Đến 21/10, đợt điều tra mở rộng lần 3 bắt giữ 4 nghệ sĩ Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm, Trương Thư Vĩ và Liêu Vĩnh Kiệt. Khôn Đạt vì công tác nước ngoài nên bị bắt muộn hơn một ngày. Tất cả đều đã được tại ngoại sau khi hoàn thành thẩm vấn và đóng tiền bảo lãnh.