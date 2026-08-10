Hòa Minzy lại có tin vui

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi chia sẻ tấm bằng khen của tỉnh Cà Mau dành cho mình sau những đóng góp, hỗ trợ xây dựng cầu An Hoà số 06 dành tặng bà con. Trước niềm vui này, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc đến bà con địa phương và mong cây cầu mới sẽ giúp mọi người di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời hy vọng bà con luôn an toàn, vui vẻ trong cuộc sống.

Ngay dưới bài đăng, nhiều fan gửi lời khen tặng cho hành động đẹp của giọng ca "Bắc Bling". Đáng chú ý nhất là dòng bình luận đầy tình cảm của Đại uý Thăng Cương dành cho "nửa kia": "Anh luôn tự hào về vợ".

Hòa Minzy hạnh phúc chia sẻ ảnh bằng khen và cây cầu An Hòa số 06 đã được hoàn thành.

Từ nhiều năm nay, Hòa Minzy được biết đến là một nghệ sĩ khá tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện như ủng hộ đồng bào bão lũ, xây cầu dân sinh và dùng doanh thu từ âm nhạc để giúp đỡ trẻ em nghèo.

Năm 2020, khi miền Trung gặp trận lũ lịch sử, cô ủng hộ 100 triệu đồng và trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân vùng bị nạn. Năm 2021, nữ ca sĩ cùng fan xây dựng cây cầu "An Hòa" đầu tiên, mở lối đi mới cho bà con ở vùng sâu. Hành trình ấy tiếp tục nối dài: năm 2024, Hòa Minzy tài trợ và khởi công cầu An Hòa 2 tại Sơn La, cầu An Hòa 3 tại Yên Bái, đồng thời quyên góp 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Những nhịp cầu mang tên "An Hòa" không chỉ là dấu ấn thiện nguyện, mà còn trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa nghệ sĩ và công chúng.

Đại úy Thăng Cương bày tỏ niềm tự hào về những hành động đẹp của Hòa Minzy.

Khi được người hâm mộ bày tỏ về tinh thần sống đẹp này, Hòa Minzy từng chia sẻ trang cá nhân: "Tự dưng xúc động quá vậy. Cảm giác được khán giả của mình trân trọng, ghi nhận những tình cảm của mình dành cho họ là cảm giác tuyệt vời nhất. Biết ơn khán giả đã cho Hòa Minzy có chỗ đứng như hiện nay".

Cô cũng bày tỏ quan điểm sống khi cho rằng, nếu chỉ giữ lại tất cả cho riêng mình thì chưa trọn vẹn. "Hòa có 10, Hòa có thể dành trọn 10 cho bản thân, nhưng trái tim Hòa luôn thôi thúc mình phải làm gì đó cho xã hội, cho những người đang yêu thương mình. Họ đang gặp khó khăn kìa, đừng im lặng, hãy đồng hành cùng họ đi", nữ ca sĩ trải lòng.