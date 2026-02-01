Dương Triệu Vũ rao bán nhà gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

Dương Triệu Vũ cho biết anh chấp nhận bán căn nhà với giá 675.000 USD (gần 18 tỷ đồng), thấp hơn mức niêm yết trước đó - khoảng 700.000 đến 705.000 USD ((khoảng 18,5 đến 19,7 tỷ đồng). Theo ca sĩ, ngôi nhà nằm trong khu cộng đồng khép kín, có bảo vệ 24/7, thuộc phân khúc cao cấp. Bất động sản gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, có không gian thoáng đãng nhờ trần cao và nhiều ánh sáng tự nhiên.

Bên ngoài ngôi nhà của Dương Triệu Vũ.

Ca sĩ nói căn nhà này phù hợp gia đình nhiều thế hệ, khi tầng trệt có phòng ngủ master rộng rãi cùng một phòng ngủ khác có phòng tắm riêng, kèm theo các tiện nghi cơ bản. Khu bếp được trang bị mặt đá granite, tủ bếp hiện đại và khu ngồi ăn sáng liền kề, tạo cảm giác ấm cúng cho sinh hoạt gia đình. Phòng sinh hoạt chung thiết kế mở, kết nối trực tiếp với không gian ngoài trời thông qua cửa kính trượt...

Theo Dương Triệu Vũ, tổng thể căn nhà được bảo trì tốt, sạch sẽ, có thể dọn vào ở ngay hoặc cho thuê. Trước đó, một trang web môi giới bất động sản đăng tin cho thuê căn nhà với giá 3.900 USD, tương đương khoảng 102 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài nhà ở Mỹ, Dương Triệu Vũ có căn hộ thuộc khu cao cấp tại TP HCM, giá năm 2022 là khoảng 8 tỷ đồng. Căn hộ này rộng gần 200 m2, gồm hai phòng ngủ, một phòng thay đồ, thiết kế kiểu duplex.

Gần đây, ca sĩ thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để vừa duy trì công việc, vừa gần gũi gia đình. Mỗi khi qua Mỹ, anh thường ở nhà bố mẹ hoặc các anh, chị tại bang California.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ.

Dương Triệu Vũ sinh năm 1983, tên thật Võ Nguyễn Tuấn Linh. Anh hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, từng đoạt giải "Ca sĩ được công chúng yêu thích" ở lễ trao giải Mai Vàng 2011.

Dương Triệu Vũ đã phát hành các album: Thiên đàng đánh mất (2007), Em ở đâu (2009), Mãi mãi bên em (2010), gây chú ý với liveshow Dạ nguyệt (2020), Uyên uyển (2021).