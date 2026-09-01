Đường đua phim rạp dịp lễ 2/9: Ba phim Việt đối đầu loạt bom tấn quốc tế

Sau mùa phim Tết và cao điểm 30/4, phòng vé Việt bước vào đợt phát hành đáng chú ý tiếp theo - dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Năm nay, đường đua có sự góp mặt của ba phim Việt với màu sắc khác biệt, từ gia đình, hài hước đến huyền sử - hành động, cùng loạt tác phẩm quốc tế.

Ba phim Việt cạnh tranh dịp lễ

Mở màn cho mùa phim 2/9 là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Phim khởi chiếu từ ngày 21/8, sau chuỗi suất chiếu sớm bắt đầu từ 14/8.

Phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” của Huỳnh Lập đang dẫn đầu phòng vé.

Tác phẩm xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai gen Z trở về quê nghỉ hè cùng ông nội Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh sống cô độc. Những hiện tượng kỳ lạ đưa Trí Bình vào hành trình khám phá quá khứ của ông, qua đó hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình hôm nay.

Việc phát hành sớm giúp Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có khoảng thời gian tạo hiệu ứng trước khi các đối thủ lớn cùng nhập cuộc. Chiến lược này bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Theo dữ liệu Box Office Vietnam, tính đến ngày 27/8, phim vượt mốc 114 tỷ đồng, với hơn 20.000 vé bán ra và 2000 suất chiếu mỗi ngày. Đây là lợi thế đáng kể vì bộ phim bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh với độ nhận diện và hiệu ứng phòng vé đã được tạo dựng từ trước.

Nếu Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chọn câu chuyện gia đình pha màu sắc linh dị, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Bộ phim huyền sử “Hộ lính tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” nhận được nhiều sự chú ý trong dịp lễ 2/9.

Bộ phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy tráng sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ bí mật nơi an táng Đinh Tiên Hoàng. Theo câu chuyện được phim khai thác, sau khi nhà vua qua đời, 99 cỗ quan tài được đưa đi theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những kẻ muốn tìm kiếm và phá hoại lăng mộ.

Phim ra rạp từ ngày 28/8, trở thành một trong những tác phẩm Việt được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ. Việc khai thác câu chuyện lịch sử theo cách hiện đại cũng giúp Hộ linh tráng sĩ tạo ra một nhóm khán giả riêng, thay vì cạnh tranh hoàn toàn trực diện với dòng phim gia đình - hài.

Trong khi đó, Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hướng đến nhóm khán giả đại chúng bằng câu chuyện gia đình và màu sắc hài hước. Phim xoay quanh vợ chồng Diệp (Thu Trang) và Phát (Tiến Luật) cùng cậu con trai Phú Quý, từ đó khai thác những khác biệt trong hoàn cảnh sống, cách nuôi dạy con và kỳ vọng của cha mẹ.

Phim “Quý tử vượt giàu” mang màu sắc tươi sáng, hướng tới tiếng cười.

Phim có lợi thế khi được Việt hóa từ Successor, bộ phim Trung Quốc từng đạt doanh thu khoảng 3,327 tỷ NDT. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vốn có kinh nghiệm với các dự án remake như Tháng năm rực rỡ và Tiệc trăng máu, trong khi Thu Trang - Tiến Luật là cặp diễn viên quen thuộc với khán giả ở dòng hài và phim gia đình.

Sau khi thay đổi lịch phát hành, Quý tử vượt giàu khởi chiếu từ 28/8, cùng thời điểm với Hộ linh tráng sĩ.

Ba phim vì thế tạo nên ba lựa chọn khá rõ ràng cho khán giả: Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thiên về gia đình, cảm xúc và ký ức chiến tranh; Hộ linh tráng sĩ đặt cược vào yếu tố huyền sử, hành động và quy mô; còn Quý tử vượt giàu hướng tới tiếng cười và nhu cầu giải trí của nhóm khán giả gia đình.

Phim quốc tế tạo thêm sức ép

Nếu ba phim Việt có những lợi thế riêng, phòng vé dịp 2/9 cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể từ phim quốc tế, trong đó đáng chú ý là Hope: Vùng tử địa của đạo diễn Na Hong-jin.

Đây là dự án có quy mô lớn, quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Hwang Jung-min, Zo In-sung và Hoyeon cùng các diễn viên quốc tế như Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell.

Dàn sao hạng A phim “Hope” sẽ sang Việt Nam giao lưu với khán giả.

Hope: Vùng tử địa lấy bối cảnh Hope Harbor, ngôi làng hẻo lánh gần khu vực phi quân sự. Mọi chuyện bắt đầu khi người dân phát hiện một con hổ, nhưng tình hình nhanh chóng trở nên bất thường khi liên lạc với bên ngoài bị gián đoạn. Mối đe dọa mà họ phải đối mặt không còn đơn thuần là một con thú hoang mà liên quan tới những sinh vật bí ẩn đến từ thế giới khác.

Bộ phim kết hợp giữa các yếu tố khoa học viễn tưởng, kinh dị, hành động và màu sắc sinh tồn. Đặc biệt, đoàn phim dự kiến tới Việt Nam trong hai ngày 1/9 và 2/9 để giao lưu với khán giả, trong đó có đạo diễn Na Hong-jin cùng Hwang Jung-min, Zo In-sung và Hoyeon.

Trong khi đó, Tàu buôn người với ngôi sao Jason Statham hướng đến nhóm khán giả yêu thích hành động, còn Chiikawa: Bí mật đảo người cá hay Siêu chó đạp gió đón lễ là những lựa chọn phù hợp với khán giả trẻ và các gia đình có trẻ nhỏ. Sự đa dạng về thể loại khiến khán giả có nhiều lựa chọn hơn nhưng đồng thời cũng làm cuộc cạnh tranh tại rạp trở nên quyết liệt.

Ai sẽ chiếm ưu thế tại phòng vé?

Điểm đáng chú ý của mùa phim năm nay là cuộc cạnh tranh được phân chia theo nhiều nhóm khán giả thay vì chỉ tập trung vào một dòng phim. Khán giả yêu lịch sử có Hộ linh tráng sĩ, nhóm gia đình có thể lựa chọn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu hoặc Quý tử vượt giàu, trong khi người yêu hành động có Tàu buôn người và Hope: Vùng tử địa.

Tuy nhiên, lợi thế về đề tài hay quy mô sản xuất mới chỉ là bước đầu. Phim muốn thắng phòng vé vẫn phải giữ được lượng suất chiếu, tạo hiệu ứng truyền miệng và duy trì sức hút sau những ngày đầu.

Dịp 2/9 năm nay, dù số lượng phim đáng chú ý không ít, sự khác biệt về thể loại có thể giúp các tác phẩm tìm được nhóm khán giả riêng.

Bộ phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đang có lợi thế phòng vé nhất.

Trong cục diện hiện tại, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang có lợi thế rõ nhất về đà phòng vé nhờ phát hành sớm và đã tạo được hiệu ứng trước kỳ nghỉ. Hộ linh tráng sĩ được kỳ vọng nhờ quy mô và đề tài huyền sử, tuy nhiên vẫn chưa có sự bứt phá mạnh về mặt doanh thu. Còn bộ phim Quý tử vượt giàu có lợi thế từ thương hiệu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, dàn diễn viên quen thuộc và chất liệu remake.

Dù vậy, sự xuất hiện của những phim quốc tế có sức hút riêng khiến cuộc đua năm nay khó đoán. Dịp Quốc khánh 2/9 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa ba phim Việt, mà còn là phép thử cho khả năng giữ khán giả của điện ảnh nội địa trước ngày càng nhiều lựa chọn trên màn ảnh rộng.