Đức Phúc sử dụng tiền thưởng 9 tỷ đồng thế nào?

Tối 20/9, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 đã được tổ chức tại Live Arena - trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu. Cuộc thi khép lại với chiến thắng rực rỡ của đại diện Việt Nam - Đức Phúc với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương. Ngôi vô địch giúp nam ca sĩ mang về giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

Theo tờ RIA Novosti, chia sẻ trong chương trình Let Them Talk của kênh Channel One, Đức Phúc cho biết sẽ dành một phần trong khoản tiền thưởng để ủng hộ quỹ từ thiện tại Nga.

"Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật nhỏ: Tôi muốn dùng số tiền tôi nhận được từ giải thưởng để thành lập một quỹ và quyên góp cho các hoạt động từ thiện ở Nga", Đức Phúc chia sẻ.

Đức Phúc giành chiến thắng chung cuộc tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Dịp này, Đức Phúc cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được hợp tác với các nghệ sĩ Nga, đồng thời cho biết tiếp tục trau dồi khả năng tiếng Nga. Nam ca sĩ cho biết thêm muốn tự tay viết một bài hát bằng tiếng Nga.

Trước đó, Đức Phúc thường nghe các bài hát của những người tham gia đến từ Nga, Belarus và Kazakhstan. Anh đã ngẫu hứng hát vài câu trong bài hát Straight to the Heart của Shaman và bài Motylek của ca sĩ Belarus Nastya Kravchenko. Thông tin này được nhiều trang báo nước Nga đăng tải, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Đức Phúc lên đường sang Nga từ ngày 11/9, tham gia nhiều hoạt động bên lề, đồng thời làm việc trực tiếp với ê-kíp kỹ thuật để rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh. Nam ca sĩ cho biết anh xem đây là cơ hội hiếm có để đưa hình ảnh và âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đem về chiến thắng rạng rỡ cho Việt Nam trên đấu trường âm nhạc quốc tế.

Trong đêm chung kết, Đức Phúc cùng vũ đoàn mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh). Tiết mục mở đầu bằng tứ thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy: “Tre xanh, xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”. Phần trình diễn dẫn dắt khán giả từ hình ảnh cây tre kiên cường đến biểu tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

Hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo với đạo cụ tre và chiếu truyền thống hòa cùng tiết tấu hiện đại. Đoạn rap bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nga vang lên như lời khẳng định: “Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử”.

Intervision 2025 đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, sân chơi quy tụ 23 quốc gia. Mỗi nước có một ca sĩ dự thi và một đại diện tham gia ban giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài - người từng theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky - là đại diện Việt Nam làm giám khảo.