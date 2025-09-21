Lý do Đức Phúc vượt 22 nghệ sĩ quốc tế giành giải thưởng 9 tỷ đồng tại Nga

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói về chiến thắng của Đức Phúc

Tối 20/9, tại Live Arena - trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 khép lại trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vô địch với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

Sau chiến thắng của Đức Phúc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam tại Intervision 2025.

"Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", ông chia sẻ.

Đây là lần đầu Việt Nam vừa có đại diện tham dự vừa giành chiến thắng tại sân chơi này. Để chuẩn bị cho sự kiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp chỉ đạo quá trình tuyển chọn nghệ sĩ.

Bảng điểm Đức Phúc giành chiến thắng tại Intervision 2025.

"Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; Lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; Sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng và có đạo đức, tư cách nghề nghiệp, được khán giả mến mộ. Và ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ thêm.

Trước đó, ông Hà Minh Thắng - Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - chia sẻ cảm xúc tự hào: "Khi ngồi trên hàng ghế khán giả, tôi cảm thấy tự hào khi tiết mục của Phúc đã thể hiện đầy đủ bản sắc văn hóa Việt Nam. Tiếng vỗ tay không ngớt. Khi tôi cầm cờ Việt Nam lên, mọi người biết chúng tôi ở đoàn Việt Nam thì đều nói phần trình diễn của Việt Nam rất tuyệt vời".

Sau chiến thắng của Đức Phúc, nhạc sĩ Huy Tuấn gửi lời chúc mừng, gọi đây là "cột mốc chói lọi của âm nhạc đại chúng Việt Nam". Nhạc sĩ cho rằng đây là sản phẩm âm nhạc chất lượng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác dành riêng cho cuộc thi này, cùng một sự đầu tư tất tay và vô cùng chuyên nghiệp của Đức Phúc khi mang theo một ê-kíp hùng hậu, từ đạo diễn sân khấu, biên đạo, vũ công… hoàn toàn Made in Việt Nam.

"Sòng phẳng trong một bối cảnh cạnh tranh của các xu thế âm nhạc toàn cầu, mặc dù cuộc thi diễn ra tại Nga nhưng không còn những ưu tiên 'anh em' như trước đây. Đức Phúc đã lên ngôi bằng chính tài năng và âm nhạc của Việt Nam", Huy Tuấn chia sẻ.

NSƯT Việt Hoàn cũng dành nhiều lời khen dành cho Đức Phúc: "Xem tin tức âm nhạc mà bừng hết cả người bởi cái tên Đức Phúc với sáng tác của Hồ Hoài Anh. Cháu đã làm nên điều tuyệt vời cho âm nhạc nước nhà để vươn ra với thế giới! Đúng như tên con chữ Phúc".

Bùng nổ chiến thắng của Đức Phúc

Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế trở lại sau hơn 30 năm gián đoạn - diễn ra tại Moskva với 23 quốc gia tham dự. Đức Phúc xuất hiện ở vị trí 20, cùng vũ đoàn mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh). Hơn 6.000 khán giả đã lấp kín khán phòng Live Arena trong đêm chung kết 20/9, nơi ánh sáng và âm thanh hòa quyện để tạo nên một “bữa tiệc” âm nhạc toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước khi chương trình diễn ra: "Văn hóa và âm nhạc không có ranh giới. Chúng tôi coi trọng truyền thống của mình và tôn trọng truyền thống của người khác".

Tổng thống Nga cũng tin tưởng rằng cuộc thi sẽ trở thành một trong những sự kiện được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới.

Sau 19 tiết mục của đại diện các nước là phần thi Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc. Nam ca sĩ mở đầu phần trình bằng tứ thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy: “Tre xanh, xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”. Phần trình diễn dẫn dắt khán giả từ hình ảnh cây tre kiên cường đến biểu tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

Hình ảnh phần thể hiện giúp Đức Phúc giành chiến thắng giải thưởng lên đến 9 tỷ đồng.

Hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo với đạo cụ tre và chiếu truyền thống hòa cùng tiết tấu hiện đại. Đoạn rap bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nga vang lên như lời khẳng định: “Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử”.

Bình luận viên Yana Churikova (Nga) nhận xét: “Đây là một trong những phần dàn dựng công phu nhất Intervision năm nay. Tôi ấn tượng với sự kỷ luật và chuyên tâm của Đức Phúc. Từng bước đi, từng chi tiết đều được tính toán cẩn trọng để rồi thăng hoa trên sân khấu”.

Khi bảng điểm cuối cùng hiện lên, cả Live Arena như nổ tung. Việt Nam giành 422 điểm, vượt xa Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm) để bước lên ngôi vô địch. Khoảnh khắc Đức Phúc cùng ê-kíp ôm nhau vỡ òa trong niềm hạnh phúc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên màn hình LED khổng lồ, đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của đêm chung kết.

Thành công của Đức Phúc tại Intervision 2025 không chỉ ghi dấu mốc cá nhân, mà còn khẳng định vị thế mới của âm nhạc Việt Nam trong bức tranh văn hóa toàn cầu, mở ra cơ hội quảng bá sâu rộng các giá trị nghệ thuật dân tộc đến bạn bè quốc tế.