Đức Phúc cảnh báo

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện “chú tài xế xe công nghệ liên tục bị hủy chuyến vì đi xe cũ”, khiến nhiều người xúc động và kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, ca sĩ Đức Phúc lên tiếng đính chính, khẳng định đây là câu chuyện không có thật và hình ảnh được sử dụng đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người trong cuộc.

Theo chia sẻ của Đức Phúc, trong dịp Giáng sinh năm nay, anh trực tiếp tới thăm nhà chú Nguyễn Văn Sơn - người được cho là nhân vật chính trong câu chuyện lan truyền trên mạng.

Đức Phúc trực tiếp làm rõ thông tin về chú tài xế xe công nghệ liên tục bị hủy chuyến vì đi xe cũ.

Tại đây, Đức Phúc cho biết anh từng đọc câu chuyện trên mạng xã hội và ngỏ ý tặng chú Sơn một chiếc xe máy mới để thuận tiện hơn cho công việc. Tuy nhiên, chú Sơn thẳng thắn từ chối và khẳng định những gì đang lan truyền không phải câu chuyện của mình, hoặc là câu chuyện của người khác nhưng bị gán ghép hình ảnh.

Chú Sơn chia sẻ thêm bản thân đang sử dụng xe ga để chạy xe công nghệ, hoàn toàn không có chuyện đi xe cũ và bị hủy chuyến như nội dung trên mạng. Dù con gái đã cho chú xem các bài viết sai sự thật nhưng không biết cách lên tiếng đính chính, dẫn đến việc thông tin sai lệch tiếp tục bị chia sẻ rộng rãi.

Theo Đức Phúc, chú Sơn bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng dừng lan truyền thông tin không đúng sự thật để tránh hiểu lầm, đồng thời ngăn chặn nguy cơ kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của mọi người cho những mục đích không minh bạch.

Trong buổi trò chuyện, Đức Phúc cho biết anh đặc biệt ấn tượng tinh thần lạc quan và tình cảm gắn bó của vợ chồng chú Sơn. Dù cuộc sống không dư dả, gia đình chú khẳng định không đến mức khó khăn để phải kêu gọi hỗ trợ. Chú Sơn cho rằng ngoài xã hội vẫn còn nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn và mong Đức Phúc dành sự giúp đỡ cho những người thật sự cần.

Sau nhiều lần ngỏ ý hỗ trợ nhưng đều bị từ chối, Đức Phúc xin phép đồng hành một phần học phí đến hết bậc tiểu học cho cháu ngoại của chú Sơn như món quà động viên tinh thần, đồng thời gửi tặng gia đình một phong bao lì xì đầu năm.

Cuối cùng, nam ca sĩ nhắn nhủ cộng đồng mạng tỉnh táo trước những câu chuyện chưa được kiểm chứng, tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và gây ảnh hưởng không đáng có đến người khác.

“Tôi cảm thấy may mắn khi có duyên để gặp và chia sẻ cùng cô chú. Hôm qua là một buổi chiều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Qua câu chuyện lần này, tôi hy vọng mọi người luôn tỉnh táo trước những thông tin tương tự để tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có”, Đức Phúc cảnh báo.

Những năm gần đây, câu chuyện về chú tài xế công nghệ như Đức Phúc đề cập không còn là hiện tượng mới lạ, thậm chí xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Nhiều trường hợp được tạo dựng, cắt ghép hình ảnh, video, thêu dệt nội dung gây sốc, câu like gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng.

Vừa qua, MC Quyền Linh lên tiếng đính chính khi xuất hiện thông tin bịa đặt cho rằng anh “vướng lao lý” hay bị bắt giữ. Nam MC kêu gọi khán giả dùng mạng xã hội để kết bạn, học hỏi điều tốt, không phải lan truyền những thông tin tiêu cực, sai lệch.

Trong các đợt thiên tai như lũ lụt tại miền Trung, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video, hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo dựng, mô tả cảnh “người dân bị cô lập, kêu cứu trên mái nhà”, “toàn cảnh ngập lụt nghiêm trọng”… Những nội dung này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác nhưng không phản ánh chính xác thực tế, khiến dư luận hoang mang.

Theo các cơ quan chức năng, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính từ hàng triệu đồng đến xử lý hình sự trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.