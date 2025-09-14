30 'Em xinh say hi' khuấy động concert đầu tiên

Chương trình hút lượng lớn khán giả gen Z đến xem trực tiếp, tối 13/9. Các ca sĩ lần đầu diễn live các tiết mục từng gây chú ý tại show trước đó.

Sát giờ concert, trời tạnh mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho êkíp và các "em xinh" trình diễn trên sân khấu. Mở đầu, bản mashup 16 ca khúc của các gương mặt vào chung kết vang lên, khán giả hò reo. Hiệu ứng pháo hoa kết hợp âm nhạc sôi động khiến bầu không khí "nóng" ở những phút đầu tiên.

30 ca sĩ diện áo dài, trình diễn ca khúc mới Việt Nam hơn từng ngày, thể hiện tình yêu với đất nước, tự hào văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn trong tiết mục là màn bắn pháo giấy hình ngôi sao mang chữ ký của các "em xinh" gửi đến khán giả. Một số fan được sử dụng kính 3D để theo dõi khoảnh khắc này.

Sau đó, mỗi người lời chào đến khán giả theo phong cách riêng. Khắp các khu vực khán đài, FC hô vang tên thần tượng. Các tân binh như Chi Xê, Đào Tử A1J, Muội, Lamoon nói hạnh phúc khi lần đầu đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả.

Phần sân khấu dàn dựng với công nghệ hiện đại, sử dụng 10 bàn nâng lập trình.

Khán giả được nghe lại hầu hết tiết mục hit tại các vòng thi như Đồng dao xinh gái, Từng, Điều em luôn mong muốn, Run, Không đau nữa rồi. Trong ảnh, nhóm của ca sĩ Tiên Tiên hát AAA - ca khúc đầu tiên gây sốt khi chương trình lên sóng hồi tháng 5.

Bích Phương, Lyhan, Hoàng Duyên, Muội cùng Tăng Duy Tân thể hiện lại Em chỉ là.

15 gương mặt trong đội Bích Phương khuấy động sân khấu với Đã xinh lại còn thông minh.

Nhiều tiết mục dàn dựng lại với bản phối mới, có đường dây sân khấu mới, phù hợp không khí ngoài trời. Ban tổ chức ưu tiên chọn các nhạc phẩm sôi động, nhiều vũ đạo để các ca sĩ "cháy" cùng fan.

Ca sĩ Lamoon bùng nổ trong tiết mục Red Flag cùng đồng đội gồm Juky San, Ngô Lan Hương, Han Sara, Yeolan và khách mời Jsol. Trước đó, họ xuất hiện trên những chiếc xe mô tô, gây bất ngờ cho khán giả.

Các tiết mục mang màu sắc văn hóa dân gian kết hợp hiện đại như Duyên, Hề cũng được chọn biểu diễn ở concert.

Not My Fault với tiết tấu, vũ đạo sôi động do Mỹ Mỹ, MaiQuinn, LyHan, rapper Liu Grace thể hiện.

Hát I'll Be There, Phương Mỹ Chi, Han Sara, Orange, Lamoon (từ trái qua) kể câu chuyện ngày đầu đặt chân vào con đường ca hát, giữ vững niềm tin dù phải đối mặt khó khăn.

Bích Phương gợi cảm với Tadida - ca khúc từng được chú ý tại chung kết.

We Belong Together của Miu Lê, Juky San, Lyly, Danmy và khách mời Dương Domic mang màu sắc tươi trẻ, vui nhộn.

Phương Mỹ Chi - quán quân của show - diễn solo Ếch ngoài đáy giếng. Cô là một trong những ca sĩ hoạt ngôn nhất trên sân khấu đêm nhạc với nhiều màn tung hứng cùng MC, giao lưu khán giả. "Chị Bảy dân ca" cho biết không có điều gì tiếc nuối tại chặng đường Em xinh say hi.

Á quân Lyhan hát Rơi tự do - nhạc phẩm từng được khán giả yêu thích tại chung kết hồi tháng 8. Ca sĩ nói: "Đứng trên sân khấu hôm nay, trước rất nhiều người, là mối duyên lớn mà tôi trân trọng".

MC Trấn Thành dẫn dắt concert, các ca sĩ cũng tham gia kết nối giữa các tiết mục để sân khấu không "chết", giúp tổ đạo cụ có thời gian chuẩn bị. Họ còn chuẩn bị nhiều món quà như lightstick, hình móc khóa, case điện thoại, gương, lược, bình nước gửi tặng khán giả. Trong video, Bích Phương - Tăng Duy Tân chụp ảnh chung khi MC và nhiều khán giả yêu cầu. Gần đây, họ thể hiện tình cảm với nhau tại nhiều sự kiện nhưng chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Khách mời của show - nhóm nhạc MOPIUS gồm Dương Domic, Jsol, Quang Hùng MasterD, Hurrykng - diễn ca khúc mới Bản thiết kế.

Chương trình diễn ra hơn bốn giờ đồng hồ, kéo dài đến gần 0h ngày hôm sau. Cuối chương trình, ban tổ chức công bố đêm thứ hai sẽ diễn ra ngày 11/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.