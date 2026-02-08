Hai hoa hậu và nữ diễn viên bị tố tra tấn, giam cầm tài xế riêng

Diễn viên Rhian Ramos và Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Michelle Dee. Ảnh: Instagram

Người đàn ông, được xác định bằng biệt danh Totoy, đã gửi đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Quốc gia Philippines, cáo buộc nữ diễn viên Rhian Ramos, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Michelle Dee, Hoa hậu Trái đất Philippines Samantha Panlilio cùng hai vệ sĩ của Dee về các hành vi hành hung, tra tấn và giam giữ trái phép.

Theo lời khai, vụ việc xảy ra ngày 17/1 trong một căn hộ chung cư ở tầng 39 của một chung cư tại thành phố Makati, sau khi Totoy bị nghi lấy cắp những bức ảnh riêng tư của Michelle Dee.

Totoy cho biết anh bị nữ diễn viên và những người đi cùng đánh đập khi hai vệ sĩ nam có mặt, đồng thời bị giữ lại trong căn hộ suốt ba ngày. Anh khẳng định đã nhiều lần phủ nhận việc giữ các bức ảnh nhưng vẫn bị hành hung.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình, Totoy nói rằng anh bị xịt cồn, chọc tay vào mắt và chịu nhiều hành vi bạo lực khác.

Người này khai đã tìm cách bỏ trốn bằng cách nhảy ra ngoài từ tầng 39 nhưng kịp bám vào dây và bị lực lượng an ninh chung cư đưa trở lại.

Sau đó, Totoy bị đưa đến đồn cảnh sát Makati và bị khởi tố về tội trộm cắp nghiêm trọng theo đơn tố cáo của Michelle Dee. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố thành phố Makati đã bác bỏ vụ án ba ngày sau, dẫn đến việc Totoy được trả tự do vào ngày 22/1.

'Totoy' kể về việc bị tra tấn, giam giữ khi được truyền hình phỏng vấn. Ảnh: Keith Clores

Trước đó, Michelle Dee cáo buộc Totoy lấy một phong bì chứa các hình ảnh nhạy cảm từ phòng riêng tại căn hộ mà cô ở cùng Rhian Ramos. Phía Dee cho rằng Totoy đã thừa nhận hành vi và hoàn trả một phần tài sản, song không đầy đủ.

Sau khi vụ trộm bị hủy bỏ, Totoy tiếp tục nộp đơn lên Cục Điều tra Quốc gia, mở rộng khiếu nại đối với Michelle Dee, Rhian Ramos và Samantha Panlilio. Anh cho biết những gì xảy ra đã khiến tinh thần suy sụp và từng có ý định tự tử vào ngày hôm sau.

Phản hồi về vụ việc, Michelle Dee và Rhian Ramos thông qua luật sư Maggie Abraham-Garduque đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho biết họ chưa nhận được bản sao chính thức của đơn khiếu nại gửi tới Cục Điều tra Quốc gia.

Luật sư đại diện phủ nhận việc giam giữ trái phép, nói rằng Totoy sinh sống tại căn hộ trong thời gian làm việc với tư cách tài xế riêng. Theo bà, lần tiếp xúc cuối cùng giữa hai bên chỉ liên quan đến vụ việc trộm cắp do Michelle Dee khởi kiện.

Phía các nghệ sĩ cho rằng đơn khiếu nại gửi lên Cục Điều tra Quốc gia mang tính đáp trả và sẽ đưa ra phản hồi chính thức sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra.