Chương trình về cậu bé 12 tuổi chăm sóc 5 em nhỏ gây phẫn nộ

Tập phát sóng ngày 23/1 của chương trình tạp kỹ Detective! Knight Scoop trên đài Asahi Broadcasting Television trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình về một ngày trong gia đình đông con ở Nhật Bản.

Theo SCMP, Detective! Knight Scoop là chương trình tạp kỹ điều tra đời sống nổi tiếng và lâu đời của Nhật Bản, phát sóng từ năm 1988 đến nay. Chương trình này thường nhận được thư từ người xem, trong đó kể về những khó khăn mà họ phải đối mặt và đề nghị giúp đỡ.

Kuranosuke (số 2) thay cha mẹ trông nom 5 người em.

Trong tập ngày 23/1, nam sinh lớp 6 tên Kuranosuke, đến từ tỉnh Hiroshima, viết thư cầu cứu chương trình, vì muốn được giảm bớt gánh nặng trách nhiệm con cả trong gia đình.

"Cháu có 5 em ruột, cả trai lẫn gái. Cháu 12 tuổi, còn các em lần lượt là 10, 8, 5, 2 tuổi và một em chưa đầy một tuổi", thiếu niên viết.

Theo Kuranosuke, gia đình sở hữu một tiệm giặt là, mẹ làm chính, còn cha hỗ trợ. Do cha mẹ bận rộn công việc, nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn được giao cho con cả.

"Cháu phải làm rất nhiều việc như nấu ăn và gấp quần áo. Cháu ghen tỵ với bạn bè cùng lớp vì họ có thể thoải mái vui chơi. Cháu mệt mỏi vì phải làm anh cả. Cháu chỉ muốn được thoát khỏi vai trò đó một ngày. Các vị có thể giúp cháu làm anh cả một ngày được không?", Kuranosuke bày tỏ.

Đáp ứng yêu cầu từ thiếu niên, chương trình cử nam diễn viên hài tên Seiya đến nhà Kuranosuke để trải nghiệm một ngày của cậu.

Sau khi bố mẹ Kuranosuke (cả hai đều 38 tuổi) rời nhà đi làm, Seiya bắt đầu trông nom 5 đứa trẻ đúng như những gì người anh vẫn làm hằng ngày.

Trên màn hình, Seiya được thấy thay tã, nấu bữa trưa, gấp quần áo, ru em bé út ngủ, chơi với những đứa trẻ khác, giúp các em tắm và sấy tóc. Trong quá trình đó, có thời điểm Seiya nằm vật ra ghế sofa và than thở đã kiệt sức.

Diễn viên hài Seiya đến nhà Kuranosuke để giúp thiếu niên có một ngày nghỉ ngơi.

Khi bố mẹ Kuranosuke trở về nhà vào buổi tối, đoàn làm phim đang chuẩn bị rời khỏi nhà họ, vẫn kịp ghi lại khoảnh khắc người mẹ hét lớn với con trai cả: "Nấu cơm đi! 7 cốc gạo".

Phân đoạn này khiến khán giả bức xúc. Họ chỉ trích cặp vợ chồng vì bắt con trai làm quá nhiều việc so với độ tuổi của cậu bé.

Sự giận dữ càng nghiêm trọng hơn khi các "thám tử mạng" phát hiện người mẹ từng viết trên mạng xã hội rằng con trai cả "dùng tốt" lúc cậu bé mới chỉ 6 tuổi.

Làn sóng phẫn nộ bùng lên trong dư luận Nhật Bản. Nhiều người cáo buộc cặp cha mẹ bỏ bê con cái: "Chọn sinh nhiều con như vậy, họ phải chuẩn bị để tự chăm sóc tất cả, thay vì sai đứa lớn trông các em", "Thật đáng thương cho cậu bé này. Khi nhớ lại tuổi thơ, ký ức của em chắc chỉ toàn là việc nhà và chăm sóc em trai, em gái”, "Tôi đã báo vụ việc này cho cơ quan phúc lợi trẻ em", "Đến người lớn cũng thấy kiệt sức trước lượng công việc nhà mà cậu bé phải làm mỗi ngày"...

Trước sức ép dư luận, ngày 25/1, đài truyền hình ra tuyên bố làm rõ về tập phát sóng.

Trong thông cáo, đài truyền hình cho biết dù trẻ em phải chăm sóc trẻ em là vấn đề xã hội quan trọng, nhưng hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau. Đối với gia đình Kuranosuke, người cha tích cực tham gia chăm sóc con cái và việc nhà, với sự hỗ trợ của con trai cả, không phải một mình cậu bé làm hết.

Nhà đài cũng nhấn mạnh quá trình thực hiện chương trình, họ nhận được sự đồng ý từ gia đình, cũng đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư và biên tập một cách cẩn trọng. Điều họ không lường được là phản ứng dữ dội của cư dân mạng.

Asahi Broadcasting Television kêu gọi công chúng không quấy rối, đưa ra những suy đoán chủ quan hay tìm cách liên hệ với gia đình Kuranosuke.

Hiện, tập ngày 23/1 đã bị gỡ khỏi trang web của nhà đài.

Trong khi đó, theo báo cáo của tờ Sankei Shimbun, quan chức thuộc Phòng Trẻ em và Gia đình tỉnh Hiroshima cho biết đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh rõ sự việc và có biện pháp xử lý nếu cần thiết.

Seiya than thở bị kiệt sức khi làm thay việc nhà cho người anh cả.

Việc quản lý 5 đứa trẻ không phải dễ dàng kể cả với người lớn.

Cặp cha mẹ Nhật Bản bị chỉ trích dữ dội sau khi chương trình lên sóng.