Concert 10 tiếng quy tụ dàn Anh Tài, Chị Đẹp, “chốt sổ” với 55 nghệ sĩ tham gia

Y-CONCERT sẽ quy tụ các nghệ sĩ nổi bật từ 4 chương trình ăn khách gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng. Danh sách nghệ sĩ tham gia khiến fan vô cùng háo hức:

Từ chương trình Chị Đẹp: Minh Tuyết, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm, Vũ Ngọc Anh, MisThy, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Maitinhvi, Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi, Mie, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước.

Từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Tự Long, Thanh Duy, Jun Phạm, Cường Seven, Thiên Minh, Rhymastic, SOOBIN, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, S.T Sơn Thạch, Neko Lê, Kiên Ứng, HuyR, Duy Khánh, Đinh Tiến Đạt, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Binz, BB Trần, Quốc Thiên.

Từ Tân Binh Toàn Năng: Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi, Swan Nguyễn, Duy Lân, Long Hoàng, minhtin, Đức Duy, Lâm Anh, Phúc Nguyên.

Từ Gia Đình Haha: quy tụ những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả truyền hình, đa phần là các thành viên đến từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió. Họ sẽ cùng góp mặt trong các tiết mục đặc biệt được dàn dựng riêng cho Y-CONCERT, mang tinh thần vui tươi, gắn kết và kết nối khán giả.

Y-CONCERT mang đến một hành trình âm nhạc liền mạch kéo dài suốt 10 tiếng.

Đêm nhạc được công bố sẽ được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến ở tất cả các khâu: từ âm thanh, ánh sáng đến thiết kế sân khấu và kỹ thuật hình ảnh. Sân khấu chính diện được mở rộng, tập trung toàn bộ năng lượng trình diễn về một hướng nhằm tối ưu tầm nhìn cho khán giả ở mọi khu vực. So với các concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp, hệ thống LED tại Y-CONCERT có quy mô và mức độ tập trung cao hơn, hứa hẹn mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cùng trải nghiệm xem vượt trội.

Đội ngũ sản xuất gồm Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji, Đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương và Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang.

Sơ đồ chỗ ngồi của concert.