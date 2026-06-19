Diễn viên Bình An xót xa, ca sĩ Hòa Minzy sẽ đi viếng thượng úy Lê Văn Thắng

Như VietNamNet đưa tin, thượng úy Lê Văn Thắng qua đời sáng 18/6, hưởng dương 28 tuổi. Anh được lãnh đạo đơn vị và gia đình đưa về quê nhà ở xóm Vĩnh Đồng, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để lo hậu sự.

Nhiều nghệ sĩ từng đồng hành cùng Lê Văn Thắng trong chương trình Sao nhập ngũ bất ngờ trước tin dữ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bình An nhắn nhủ: "'Người tốt rồi sẽ hóa thành ký ức đẹp. Và ký ức ấy sẽ không bao giờ mất đi'. Cảm ơn em vì đã sống một cuộc đời đẹp để lại trong lòng mọi người những ký ức thật đáng quý. Nụ cười ấy, hình ảnh ấy và những điều tốt đẹp em mang đến sẽ còn ở lại mãi trong lòng đồng đội và anh em".

Thượng úy Lê Văn Thắng. Ảnh: Sao nhập ngũ

Đơn vị sản xuất chương trình Sao nhập ngũ chia sẻ: "Có những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng sẽ ở lại rất lâu với vô vàn ký ức. Đại gia đình Sao nhập ngũ vô cùng thương tiếc và đau xót khi nhận tin đồng chí Lê Văn Thắng từng đồng hành cùng chương trình đã dừng lại thanh xuân ở tuổi 28. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, đồng đội và những người thân của đồng chí! Nụ cười hiền toả nắng của đồng chí sẽ là ký ức đẹp còn mãi trong lòng khán giả, chàng trai tốt bụng, nhiệt tình, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng đội sẽ ở mãi trong trái tim anh chị em ê-kíp Sao nhập ngũ. Xin được nghiêng mình tiễn biệt đồng chí".

Đại diện đơn vị cũng cho biết đã sắp xếp nhân sự đến viếng thượng úy Lê Văn Thắng.

Đám tang thượng úy Lê Văn Thắng tại quê nhà. Ảnh: Tân Kỳ - Miền Tây Xứ Nghệ

Trên trang cá nhân khi được một khán giả hỏi về sự ra đi của thượng uý Lê Văn Thắng, ca sĩ Hòa Minzy xác nhận sẽ có mặt tại quê nhà để tiễn biệt anh.

Những đồng đội cũ của Lê Văn Thắng tại Sao nhập ngũ như ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, vlogger Hậu Hoàng, diễn viên Puka... cũng chia sẻ cảm xúc buồn, xót xa trước tin dữ.

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998 tại Tân Kỳ, Nghệ An, đang công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được khán giả truyền hình biết đến khi xuất hiện tại chương trình Sao nhập ngũ mùa giải 2022 và 2025.

Thượng úy Lê Văn Thắng bên các đồng đội nghệ sĩ tại "Sao nhập ngũ". Ảnh: FBNV

Tập 3 Sao nhập ngũ 2022, Lê Văn Thắng được quan tâm bởi vẻ điển trai, nụ cười rạng rỡ. Tập này, ca sĩ Hòa Minzy được giao nhiệm vụ thành lập ban nhạc.

Khi tuyển thành viên, cô từ chối diễn viên Puka nhưng lập tức "chốt" thượng úy Lê Văn Thắng từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhiệt tình tham gia hoạt động của ban nhạc dã chiến, không chỉ hát còn múa phụ họa.

Hôm sau, vẻ điển trai cùng nụ cười răng khểnh của Lê Văn Thắng được người dùng mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gọi anh là "hot boy quân đội".

Sau này, Hòa Minzy và thượng úy Lê Văn Thắng có dịp gặp lại tại TP Hà Nội. Trên Facebook, Hòa Minzy khen anh "dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi, từng thi đỗ 2 trường đại học" còn thượng úy nhận xét đàn chị "đáng yêu, gần gũi".