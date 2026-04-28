Tranh cãi 'lúa chín chẳng hề cúi đầu', Hòa Minzy – Cẩm Ly vẫn hát 'Người Việt mình thương nhau' trong 'Âm vang Tổ quốc' tối nay tại Mỹ Đình

Chương trình "Âm vang Tổ quốc" diễn ra tối nay (28/4) tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó là nhiều nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sỹ dàn nhạc thính phòng hàng đầu như: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… với phần hòa tấu của dàn nhạc Symphony, Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

MV Người Việt mình thương nhau do Châu Đăng Khoa sáng tác, Hòa Minzy - Cẩm Ly thể hiện vừa phát hành MV hôm 23/4.

Trước thềm đêm diễn, trên nhiều diễn đàn đang tranh cãi dữ dội về ca khúc "Người Việt mình thương nhau" sẽ được biểu diễn trong chương trình. Theo kịch bản, Người Việt mình thương nhau sẽ biểu diễn cùng 500 diễn viên múa. Hòa Minzy cho biết đây là tiết mục mang nhiều cảm xúc, trong đó sự kết nối không chỉ là dàn dựng mà là "sự cộng hưởng của 500 trái tim".

Được biết, đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, do ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện, cũng là MV vừa phát hành hôm 23/4 của hai nữ ca sĩ.

Ngay sau khi vừa ra mắt, MV nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và tạo ra nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh, ca khúc cũng vấp phải tranh cãi xoay quanh câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Một bộ phận khán giả cho rằng câu hát đã đi ngược lại ý nghĩa quen thuộc của thành ngữ "lúa chín cúi đầu", từ lâu được xem là ẩn dụ cho sự khiêm nhường. Theo quy luật tự nhiên, bông lúa khi chín trở nên nặng hạt nên trĩu xuống, từ đó gợi liên tưởng đến người có tri thức, thành tựu thường điềm đạm, không phô trương. Vì vậy, đối chiếu với câu hát "lúa chín mà không cúi đầu", khán giả cho rằng đây là biểu hiện của lúa lép, kém chất lượng, từ đó mang hàm ý tiêu cực.

Từ cách hiểu này, không ít người nghe bày tỏ sự băn khoăn khi ca khúc sử dụng hình ảnh trái ngược với ý nghĩa quen thuộc. Một số bình luận cho rằng việc đảo ngược thành ngữ có thể gây hiểu nhầm, nhất là khi âm nhạc đại chúng có sức lan tỏa lớn, dễ tác động đến nhận thức của giới trẻ.

Bên cạnh đó, cũng có những bình luận cho rằng câu hát có thể được hiểu theo hướng biểu tượng, thể hiện tinh thần không cúi đầu trước nghịch cảnh. Theo cách lý giải này, hình ảnh cây lúa được nhân hóa thành con người, đại diện cho ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Trước những tranh luận của cộng đồng mạng, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - tác giả ca khúc đã lên tiếng giải thích. Nam nhạc sĩ cho biết anh trân trọng mọi góp ý từ khán giả và khẳng định không phủ nhận ý nghĩa truyền thống của câu "lúa chín cúi đầu". Tuy nhiên, trong bối cảnh bài hát, anh chủ động mở rộng tầng nghĩa của hình ảnh này.

Theo nam nhạc sĩ, câu hát được đặt trong mạch cảm xúc về niềm tự hào dân tộc, đặc biệt khi đi cùng những cụm từ như "người con của nước Nam", "thương nhau từ bom đạn". Vì vậy, "chẳng hề cúi đầu" không mang ý nghĩa kiêu ngạo mà nhấn mạnh tinh thần không khuất phục trước khó khăn, áp lực hay biến cố lịch sử.

Tổng đạo diễn chương trình Âm vang Tổ quốc – ông Nguyễn Trung Dũng cho biết, tác phẩm "Người Việt mình thương nhau" vẫn được diễn ra như kịch bản.

Trước sự tranh cãi của khán giả, Tổng đạo diễn chương trình Âm vang Tổ quốc – ông Nguyễn Trung Dũng đã lên tiếng: "Theo kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" diễn ra tối 28/4, tác phẩm "Người Việt mình thương nhau" sẽ được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy. Tuy nhiên, sau buổi tổng duyệt tối 27/4, phía nghệ sĩ đã chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn chương trình xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia. Qua trao đổi với ê kíp sản xuất chương trình, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên sẽ tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy".

Chương trình "Âm vang Tổ quốc" gồm 2 phần: Phần I (90 phút), gồm 3 chương: "Trường ca trên Trống Đồng", "Âm vang lịch sử", "Khát vọng Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1; Phần II (60 phút): Dành riêng cho thế hệ trẻ. Kết thúc là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn của chương trình "Âm vang Tổ quốc" là phương thức thể hiện mới, lấy hình tượng trống đồng làm hình ảnh xuyên suốt. Kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock cùng các thủ pháp sân khấu, trình chiếu hiện đại. Qua đó tái hiện lại truyền thống lịch sử cách mạng, vẻ đẹp văn hóa của dân tộc và tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lắng đọng.