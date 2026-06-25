Bi kịch của vũ nữ hết thời

Từ vụ đánh ghen chấn động

Lấy cảm hứng từ một vụ đánh ghen nổi tiếng của Sài Gòn thập niên 1960, Mesdames Thanh Sắc xuất phát điểm đầy hứa hẹn, đủ hấp dẫn để kéo khán giả ra rạp.

Bộ phim có chất liệu lịch sử, lấy bối cảnh thế giới vũ trường xa hoa xen lẫn những cuộc tranh đoạt quyền lực và tình ái. Tuy nhiên, cách triển khai chưa tới khiến phim rơi vào thế khó ngay từ tuần đầu ra rạp.

Sau 3 ngày tính cả suất chiếu sớm, Mesdames Thanh Sắc thu về khoảng 7 tỷ đồng. Tính đến chiều 24/6, phim mới vượt mốc 11 tỷ đồng, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Mesdames Thanh Sắc được Thanh Hằng sản xuất, Thắng Vũ làm đạo diễn.

Thời điểm phát hành chưa hẳn là lợi thế đối với Mesdames Thanh Sắc . Thị trường lúc này vẫn nằm trong quỹ đạo thành công của loạt phim kinh dị như Ám ảnh, Bầy xác sống, Lầu chú Hỏa , Ma xó (rút rạp từ 23/6) - những tác phẩm đã tạo dựng được tệp khán giả riêng.

T oy Story 5 cũng là đối thủ đáng gờm khi thu hút lượng lớn khán giả trẻ và các gia đình tới rạp trong những ngày hè.

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có, sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Mở đầu, câu thoại: “Đệ nhất thì cũng chỉ là đệ nhất” của Madame Sắc đủ phơi bày bản chất phân tầng ngầm. Đó không còn là sự cạnh tranh đơn thuần, mà là cuộc hạ bệ không khoan nhượng.

Thanh Hằng rũ bỏ hình tượng thanh lịch thường thấy để hóa thân vào vai đệ nhất vũ nữ, mang trong mình nỗi bi kịch của một kiếp hồng nhan dựa trên câu chuyện có thật.

Trong phim, vũ trường Kim Đô hiện thân như một thánh đường lộng lẫy giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, nơi ánh đèn rực rỡ che đậy những cuộc chơi quyền lực và tham vọng đầy toan tính.

Bá Dũng (Lương Thế Thành) - người chồng quyền thế của Madame Sắc - cũng là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu kim cương. Khi tình cảm xen lẫn lợi ích, Cầm Thanh không còn là một vũ nữ đơn thuần mà trở thành quân cờ trong cuộc chiến.

Đầu tư công phu nhưng thiếu sức nặng

Bộ phim mở đầu bằng việc phác họa một không gian thú vị, nhiều chất liệu để khai thác. Khán giả gặp những ông trùm trong bóng tối, các cuộc làm ăn mờ ám, những tham vọng được nuôi dưỡng từ ánh đèn vũ trường. Đó là tiền đề để mở ra những xung đột tiền bạc, quyền lực và danh vọng.

Nhưng càng về sau, yếu tố đó càng mờ nhạt. Những xung đột xã hội bị làm mờ bởi mâu thuẫn cá nhân. Bộ phim giống như tự thu hẹp phạm vi câu chuyện. Nửa đầu tác phẩm dành thời lượng cho số phận nhân vật chính. Ở nửa sau, phim xoáy vào ân oán giữa ba nhân vật.

Điểm trừ là yếu tố mâu thuẫn xã hội thiếu sức nặng để trở thành trục chính, trong khi tuyến tình cảm cũng chưa đủ chiều sâu để thay thế.

Bộ phim mở đầu bằng việc phác họa một không gian thú vị, nhiều chất liệu để khai thác

Không thể phủ nhận ê-kíp đã đầu tư đáng kể cho phần mỹ thuật.

Trang phục, tạo hình và không gian vũ trường mang lại cảm giác sang trọng, hào nhoáng. Những khung hình có sự xuất hiện của Cầm Thanh hay Madame Sắc thường được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên vẻ đẹp cổ điển hiếm thấy ở điện ảnh Việt thời gian gần đây.

Tuy nhiên, bối cảnh được dựng công phu nhưng chưa thật sự thuyết phục như một không gian sống. Đường phố, nhà cửa và các vật dụng xuất hiện trên màn ảnh nặng tính phô diễn, sắp đặt.

Đó là lý do bộ phim có nhiều khung hình đẹp nhưng lại thiếu cảm giác chân thực.

Phần kỹ thuật cũng chưa đồng đều. Các phân đoạn hành động, cháy nổ hay rượt đuổi đôi lúc khiến người xem chú ý tới kỹ thuật xử lý hơn là diễn biến câu chuyện.

Dẫu vậy, bộ phim vẫn ghi điểm ở một số khoảnh khắc giàu tính thị giác. Những trường đoạn trong vũ trường hay các phân cảnh đối đầu giữa hai nhân vật nữ chính vẫn đủ sức giữ sự chú ý của khán giả nhờ cách dàn dựng và tạo hình bắt mắt.

Hồng Ánh quá nổi bật

Nếu phải chọn một lý do để ở lại với Mesdames Thanh Sắc đến những phút cuối cùng, đó là Hồng Ánh.

Nữ diễn viên xây dựng Madame Sắc như một người phụ nữ nhiều lớp lang. Nhân vật của Hồng Ánh trong phim quyền lực nhưng cũng có nỗi bất an, quyết liệt nhưng cô độc. Madame Sắc không bị đóng khung trong hình mẫu phản diện hay nạn nhân, mà luôn tồn tại những khoảng xám khiến người xem vừa dè chừng vừa cảm thông.

Đây là vai diễn có độ hoàn thiện cao nhất phim. Diễn xuất quá kinh nghiệm của Hồng Ánh làm nổi bật lên sự đa chiều trong tính cách của nhân vật.

Nếu các cảnh đánh ghen, Madame Sắc gây phẫn nộ thì ở phân đoạn tâm lý, nhân vật khiến nhiều người thương cảm.

Thanh Hằng cho thấy sự nghiêm túc trong lần trở lại màn ảnh rộng. Siêu mẫu làm không tệ ở những phân đoạn toát ra sự kiêu ngạo và khí chất ngôi sao. Tuy nhiên, khi kịch bản ở nửa cuối đòi hỏi khai thác sâu biến cố, chuyển biến tâm lý nặng nề, Thanh Hằng rõ ràng để bộc lộ sự lúng túng, gượng gạo.

Biểu cảm thiếu linh hoạt của Thanh Hằng là lý do phân đoạn siêu mẫu ngồi trên ô tô cùng Lương Thế Thành bị bàn tán khắp mạng xã hội. So với thời điểm đóng phim Mẹ chồng gần 10 năm trước, diễn xuất của Thanh Hằng gần như không đột phá.

Nhân vật Cầm Thanh trải qua nhiều biến cố lớn, nhưng hành trình cảm xúc chưa được truyền tải trọn vẹn. Một số cảnh tâm lý nặng vẫn tạo cảm giác được diễn ra bên ngoài nhiều hơn là xuất phát từ bên trong nhân vật.

Dàn diễn viên nam nhìn chung tròn vai nhưng chưa để lại dấu ấn tương xứng với vai trò của họ trong câu chuyện. Điều này vô tình khiến toàn bộ sức nặng của bộ phim gần như dồn lên hai nữ diễn viên chính.

Lương Thế Thành là gương mặt có dấu ấn ở mảng truyền hình, song chưa đủ sức hút ở rạp chiếu vốn đang chuộng những gương mặt nam diễn viên trẻ, tiềm năng.

Mesdames Thanh Sắc có chất liệu hấp dẫn, có sự đầu tư và có những khoảnh khắc đủ sức cuốn người xem theo dõi. Tuy nhiên, giữa rất nhiều ý tưởng muốn kể, bộ phim chưa kết nối tất cả thành một chỉnh thể thống nhất.