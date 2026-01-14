Diễn biến mới vụ nữ diễn viên bị 12 người xâm hại

Koreaboo đưa tin vào ngày 13/1, nền tảng kiến nghị điện tử của Quốc hội Hàn Quốc thông báo lá đơn mang tên “Yêu cầu tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội và điều tra của công tố viên đặc biệt đối với vụ cưỡng hiếp tập thể nữ diễn viên phụ” đã đáp ứng đủ điều kiện để được thẩm tra và chính thức được đệ trình lên Ủy ban Hành chính công và An ninh.

Vụ án của nữ diễn viên Yang Sora đã có bước tiến quan trọng.

Theo quy định, nếu kiến nghị nhận được hơn 50.000 lượt ủng hộ từ công chúng, văn bản đó sẽ được chuyển đến ủy ban thường trực có thẩm quyền của Quốc hội Hàn Quốc. Ủy ban này sau đó tiến hành xem xét liệu vấn đề có cần được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể hay không, từ đó quyết định chấp thuận hoặc bác bỏ kiến nghị.

Trường hợp nêu trên đạt mốc 50.000 chữ ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần.

Trong bản kiến nghị, người khởi xướng chia sẻ về câu chuyện bi kịch: “Nạn nhân, làm diễn viên quần chúng, bị 12 người - bao gồm cả trưởng nhóm tuyển chọn diễn viên quần chúng - cưỡng hiếp và xâm hại tình dục vào năm 2004. Tuy nhiên, vụ việc chưa bao giờ được điều tra đúng nghĩa do thiếu vắng hoạt động thực thi pháp luật hiệu quả. Cần phải điều tra kỹ lưỡng các tình tiết dẫn đến việc nạn nhân phải rút đơn tố cáo. Do đó, chúng tôi yêu cầu phiên điều trần của quốc hội và việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt”.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2004, nữ nghiên cứu sinh người Hàn Quốc, được xác định là Yang Sora, trong thời gian làm thêm với tư cách diễn viên quần chúng, bị 12 người đàn ông có liên quan đến đoàn làm phim thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể và quấy rối tình dục.

Tháng 12 cùng năm, Yang Sora nộp đơn tố cáo hình sự lên cảnh sát, nhưng các đối tượng bị cáo buộc đều phủ nhận hành vi.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát được cho là gây tổn hại thứ cấp cho Yang Sora, khi đưa ra những phát ngôn như yêu cầu cô “vẽ hình dạng bộ phận sinh dục của những kẻ gây án”. Cảnh sát thậm chí còn sắp xếp những tình huống buộc Yang Sora phải trực tiếp đối mặt với các đối tượng bị cáo buộc trong quá trình thẩm vấn.

Sau khi bị các nghi phạm đe dọa, nạn nhân rút đơn tố cáo vào năm 2006. Năm 2009, cô qua đời do tự sát. Em gái của cô, Yang So Jung, cũng tự kết liễu đời mình không lâu sau đó. Trước khi đưa ra lựa chọn cực đoan, So Jung bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi vì đã giới thiệu công việc trong đoàn phim cho chị gái.

Hai chị em họ Yang liên tiếp qua đời trong vòng một tuần.

Cha Yang, vốn có bệnh nền từ trước, qua đời vì xuất huyết não sau khi bị sang chấn tâm lý bởi cái chết liên tiếp của hai con gái.

Trải qua nhiều năm sống trong đau khổ, người mẹ đệ đơn kiện dân sự chống lại 12 người đàn ông vào năm 2014, nhưng thua kiện với lý do thời hiệu khởi kiện dân sự ba năm đã hết.

Người mẹ không bỏ cuộc, tiếp tục đưa vấn đề ra công luận thông qua các cuộc biểu tình cá nhân và nhiều hình thức khác. Mặc dù các đối tượng bị cáo buộc kiện bà vì tội phỉ báng, tòa án tuyên bà vô tội. Kể từ đó, người mẹ công khai danh tính và nơi ở hiện tại của những người đàn ông này thông qua kênh YouTube.

Vụ án từng khiến dư luận Hàn Quốc rúng động khi được đưa vào chương trình điều tra Smoking Gun của KBS2 vào tháng 7/2025.