20.000 chữ ký kêu gọi điều tra vụ tấn công tình dục nữ diễn viên phụ

Tính đến chiều ngày 3/1/2026, một bản kiến ​​nghị mang tên "Yêu cầu tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội và điều tra của công tố viên đặc biệt về vụ tấn công tình dục tập thể nữ diễn viên phụ", được đăng tải trên nền tảng kiến ​​nghị công khai điện tử của Quốc hội Hàn Quốc, đã thu được gần 20.000 chữ ký.

Trong đơn kiến ​​nghị, người nộp đơn giải thích mục đích là để làm rõ “việc các cáo buộc trong vụ tự tử của hai chị em diễn viên phụ đã bị rút lại dưới áp lực từ chính quyền nhà nước như thế nào, việc nạn nhân sau đó bị miêu tả là thủ phạm ra sao, và các tình tiết xung quanh vụ tự tử”.

Người nộp đơn còn khẳng định rằng, nạn nhân, được xác định là A, làm diễn viên phụ, đã bị tấn công và quấy rối tình dục hơn 40 lần vào năm 2004 bởi 12 người đứng đầu nhóm diễn viên quần chúng. Mặc dù vậy, người nộp đơn cáo buộc rằng, cô không được điều tra một cách đúng đắn và sự thiếu sót lẫn thất bại của chính quyền đã ngăn cản việc thực thi công lý.

Theo đơn kiến ​​nghị, A đã tự tử vào năm 2009. Chị gái của cô, được xác định là B, sau đó cũng tự tử sau khi tham dự tang lễ của em gái, được cho là do quá đau khổ vì tội lỗi đã giới thiệu em gái mình vào công việc diễn viên quần chúng bán thời gian.

Mẹ của hai chị em vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh đơn độc để tìm ra sự thật đằng sau vụ việc, như người khởi kiện mô tả. Theo người khởi kiện: “Thẩm phán cũng nêu trong phần nhận xét bổ sung của phán quyết rằng, vụ án này thể hiện sự thất bại bi thảm của chính quyền. Cần phải điều tra kỹ lưỡng các tình tiết đã buộc nạn nhân phải rút đơn khiếu nại. Chúng tôi trân trọng đề nghị Quốc hội tổ chức phiên điều trần và bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt”.