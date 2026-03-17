“Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng chuyện bỏ hát bán... cà phê

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng trước những lời đồn xung quanh quán cà phê của mình

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc quán cà phê kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí phải đóng cửa và nam ca sĩ chuyển hướng sang buôn bán thay vì ca hát, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng thông qua một đoạn video đăng tải trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ của giọng ca sinh năm 1971, những tin đồn liên quan đến việc quán vắng khách, phải dẹp tiệm là hoàn toàn sai sự thật. Anh cho biết lượng khách đến quán vẫn đông, có thời điểm phục vụ không xuể.

Nam ca sĩ cũng lý giải việc quán tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian từ 27/2 đến 4/3 không phải do kinh doanh thua lỗ, mà xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nhân sự sau kỳ nghỉ Tết. Phần lớn nhân viên được tuyển trước đó đã xin nghỉ về quê, trong khi những người thay thế phải làm việc với cường độ cao nên không thể gắn bó lâu dài.

Dù đã tìm cách xoay xở bằng việc thuê hoặc mượn nhân viên tạm thời, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đóng cửa quán trong 6 ngày để bổ sung nhân sự và đào tạo lại quy trình vận hành trước khi mở cửa trở lại.

Trước thông tin cho rằng anh ngừng ca hát để tập trung kinh doanh, nam ca sĩ khẳng định lịch biểu diễn của mình vẫn kín đến hết tháng 6, chủ yếu rơi vào các ngày cuối tuần. Việc kinh doanh cà phê, theo anh, chỉ là hướng đi song song nhằm tận dụng thời gian rảnh, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập và nền tảng ổn định cho gia đình.

Trong chia sẻ liên quan đến việc gửi lời xin lỗi khán giả, Đàm Vĩnh Hưng cho biết lý do xin lỗi đến khán giả và cư dân sinh sống quanh khu vực vì những ảnh hưởng từ tiếng ồn trong thời gian qua. Nam ca sĩ cho biết anh đã có thư cảm ơn và xin lỗi bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để gửi đến mọi người như một cách thể hiện sự trân trọng.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, điều khiến anh cảm kích là dù chịu ảnh hưởng, phần lớn mọi người xung quanh vẫn giữ thái độ vui vẻ, không phàn nàn hay gây khó khăn.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ việc trực tiếp tham gia vào các công đoạn tại quán, từ bán hàng đến phục vụ, dù đã có nhân viên hỗ trợ. Anh cho rằng đây không chỉ là cách để làm gương cho đội ngũ mà còn xuất phát từ thói quen lao động trước đây, nên không ngại đảm nhận mọi công việc cần thiết.

Liên quan đến việc ca hát tại quán, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây chỉ là những khoảnh khắc ngẫu hứng nhằm góp vui, chiêu đãi khách, hoàn toàn không phải hoạt động chính hay chủ trương lâu dài. Nam ca sĩ nhấn mạnh anh mong muốn khán giả tìm đến quán để thưởng thức cà phê và không gian.

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt trong hơn 20 năm qua. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quen thuộc như “Say tình”, “Bình minh sẽ mang em đi”, “Xin lỗi tình yêu”, “Nửa vầng trăng”… Với phong cách biểu diễn đặc trưng và lượng người hâm mộ đông đảo, anh được công chúng ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt”. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh và giải trí.