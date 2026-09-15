Tiết Cương mở quán lẩu ở quê, tự chạy xe giao hàng

Tiết Cương cho biết anh thuê mặt bằng rộng khoảng 35 m2 trên con phố sầm uất gần nhà tại phường Long An để vừa buôn bán, vừa phụ vợ chăm con.

Nghệ sĩ lựa chọn phân khúc ẩm thực bình dân để kinh doanh, hợp túi tiền của nhiều người, từ lao động phổ thông đến sinh viên trong thời buổi kinh tế khó khăn. Quán khai trương từ đầu tháng 9, ít chỗ ngồi và không có nhiều nhân viên nên Tiết Cương chủ yếu bán mang đi và giao tận nơi.

Tiết Cương chụp ảnh trước quán lẩu của anh.

Những ngày đầu, doanh thu còn thấp nên Tiết Cương ôm nhiều việc để tiết kiệm chi phí. Anh phụ bếp, nhận đơn, đóng gói đồ ăn, có hôm chạy xe giao hàng để nhân viên ở lại trông quán. Vợ anh, Ngọc Thưởng, vừa trông con vừa tranh thủ livestream bán hàng nên không đỡ đần được nhiều. Dù vậy, anh vẫn xoay xở ổn vì quán chưa quá đông khách.

MC Cát Tường, bạn thân của Tiết Cương, từ TP HCM về Tây Ninh dự khai trương quán lẩu. Cô khen nghệ sĩ 53 tuổi chăm chỉ, nhiều ý tưởng và sẵn sàng thử việc mới để cải thiện thu nhập. Sau khi nếm các món, Cát Tường nhận xét hương vị hài hòa, hợp xu hướng ăn nhanh gọn của giới trẻ. Cô chúc bạn buôn bán phát đạt để có vốn mở rộng quy mô, thuê thêm người và sửa sang quán.

Gần đây, Tiết Cương làm việc nhiều hơn để dành dụm cho tương lai của con trai, bé Nghé, gần hai tuổi. Từ khi có con, anh cùng lúc đóng phim, sản xuất nội dung, đánh giá xe, môi giới bất động sản và nay thêm quán lẩu.

Ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ thấy bắt đầu một lĩnh vực mới là thử thách, song anh sẵn sàng học để mở thêm cơ hội cho mình.

"Còn sức khỏe thì còn làm việc, không ngại khó khăn hay vất vả", anh nói.

Tiết Cương chạy xe đi giao hàng.

Tiết Cương hiện là trụ cột kinh tế của gia đình ba người. Vợ chồng anh đã rời thành phố về quê, chọn cách nuôi con giản dị nên không quá áp lực, song cả hai thống nhất chăm chỉ làm việc và tiết kiệm để tích lũy.

Anh nói không ngại khi bạn bè, khán giả trêu là keo kiệt vì lối sống tằn tiện, tự sửa nhà, làm vườn, tái chế đồ đạc cho đỡ tốn kém. Anh cũng phủ nhận tin đồn là "đại gia ngầm" có nhiều bất động sản, khẳng định chỉ đủ sống, có nơi ở và mảnh vườn nhỏ ở quê.