Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui

Ngày 22/11, trang 163 đưa tin bộ phim truyền hình Kiêu khởi thanh nhưỡng (tên khác: Đất xanh sinh cú ) do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đóng chính phát sóng 4 tập đầu tiên trên nền tảng Tencent Video. Ngay lập tức, tác phẩm thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả và có những thành tích mở màn khả quan.

Cụ thể, chỉ sau 9 phút, Kiêu khởi thanh nhưỡng đạt mức nhiệt độ 20.000 điểm trên Tencent, trở thành tác phẩm thuộc dòng phim hiện đại đạt mốc này nhanh nhất năm 2025. Sau đó, phim phá kỷ lục ở các mức điểm 21.000-25.000. Bên cạnh đó, tác phẩm còn thu về loạt quảng cáo ấn tượng chứng minh sức hút của Kiêu khởi thanh nhưỡng với các nhà đầu tư.

Kiêu khởi thanh nhưỡng có thành tích mở màn ấn tượng.

Sau 4 tập, Kiêu khởi thanh nhưỡng được đánh giá có nhịp phim nhanh, tình tiết hồi hộp hấp dẫn, nhiều lần khiến khán giả giật mình. Phim làm tốt ở việc khơi gợi sự tò mò cho khán giả, cảnh hành động võ thuật tốt. Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đều có những màn chiến đấu mạnh mẽ, ấn tượng, động tác có lực khiến người xem thỏa mãn.

Bên cạnh đó, ngoại hình của hai diễn viên đều bùng nổ nhan sắc, tương tác giữa họ cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ đây là bạn diễn hiếm hoi được đánh giá phù hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba. Thực tế, mỹ nhân Tân Cương bị nhận xét vì quá đẹp, nhan sắc "mang tính công kích" cao nên khó tìm bạn diễn ưng ý. Những sao nam hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trước đó ít tuổi hơn hoặc có vẻ đẹp mềm mại hiền lành, không đẹp đôi khi sánh bước với Nhiệt Ba. Ngược lại, Trần Tinh Húc có vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, chiều cao 1,86 m, bờ vai rộng, giọng nói trầm ấm phù hợp khi diễn chung với mỹ nhân Tân Cương.

Mặt khác, Trần Tinh Húc có diễn xuất tốt, từ những cảnh giả ngốc đến phân đoạn trêu ghẹo Địch Lệ Nhiệt Ba đều được anh thể hiện tự nhiên. Vì vậy, sự tung hứng ăn ý giữa hai nhân vật là điểm sáng của phim Kiêu khởi thanh nhưỡng .

Phim có những cảnh hành động mãn nhãn, tương tác giữa nam nữ chính cuốn hút.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc được khen đẹp đôi.

Ngoài ra, trong 4 tập đầu Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được đánh giá thể hiện tốt nhân vật Nhiếp Cửu La lạnh lùng bí ẩn, tài năng võ thuật và khả năng ứng biến với tình huống nguy hiểm vượt trội. Nhiếp Cửu La với biệt danh "Phong Đao" là nhân tố quan trọng trong nhóm bắt "cú" - những con quái vật đội lốt người, vì vậy hành động của Nhiếp Cửu La luôn nhanh gọn dứt khoát. Vai diễn này như "đo ni đóng giày" dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trước đó, khi Kiêu khởi thanh nhưỡng ra mắt trailer, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được lời khen của khán giả. Đây cũng là dự án hiếm hoi trong vài năm trở lại đây mỹ nhân Tân Cương phù hợp với tạo hình, diễn xuất không bị chê và hấp dẫn người xem.

QQ nhận xét vóc dáng và gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba không hợp vai thiếu nữ ngây thơ mà hợp vai minh tinh hoặc chị đại bá đạo. Do đó, ngay từ khi phim khởi quay, khán giả mong chờ dự án này.

Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ nhan sắc, đẹp không góc chết trong dự án mới.

Kiêu khởi thanh nhưỡng (tên khác: Đất xanh sinh cú hoặc Cú rời đất xanh ) là tiểu thuyết của nhà văn Vĩ Ngư. Truyện kể về cô gái Nhiếp Cửu La (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) vốn là hậu duệ của một tổ chức nổi tiếng "quấn đầu quân" tồn tại từ thời vua Tần Thuỷ Hoàng. Tổ chức này nghe lệnh Tần Thủy Hoàng đi tìm những con cú đất có tác dụng trường sinh bất lão, chuyên ăn thịt người. Tuy nhiên, nhiệm vụ thất bại, những người tham gia phải xây dựng một ngôi làng gần khe suối Hắc Bạch.

Nhiếp Cửu La vốn không muốn làm công việc này mà muốn sống cuộc đời bình yên. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô gặp Viêm Thác (Trần Tinh Húc đóng) đang điều tra về nhân vật dì Lâm bí ẩn. Sau này khi đọc được nhật ký của cha Viêm Thác mới biết rằng dì Lâm vốn không phải con người, bà ta luôn khống chế toàn bộ gia đình anh. Anh nằm gai nếm mật để tìm ra chân tướng. Trong hành trình này, anh nhận được sự giúp đỡ của Nhiếp Cửu La.