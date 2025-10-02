Phim của Triệu Lộ Tư bị chê ngớ ngẩn

Ngày 26/9, trang 163 đưa tin bộ phim truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng của Triệu Lộ Tư bất ngờ lên sóng nền tảng Tencent Video. Sau 8 giờ, phim đạt mức nhiệt độ 27.000 điểm (thang điểm 30.000 là phim hot), trở thành bộ phim có mức điểm ngày đầu tiên cao nhất của nền tảng trong năm 2025.

Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai Hứa Nghiên, một MC nổi tiếng có xuất thân bình thường. Vì để được gả vào gia tộc hào môn, cô cố gắng tiếp cận doanh nhân Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Thậm chí, Hứa Nghiên còn thuê cha mẹ giả để xây dựng hình tượng tiểu thư gia tộc thư hương.

Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình vào vai vợ chồng trong Hãy để tôi tỏa sáng.

Phim có nhịp điệu nhanh, tình tiết kịch tính.

Phim liên tục có các tình huống Hứa Nghiên suýt bị lộ thân phận. Đồng thời, mối quan hệ giữa Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh không xuất phát từ tình yêu mà lợi dụng lẫn nhau. Chính vì vậy, đánh giá ban đầu cho thấy kịch bản phim hồi hộp kịch tính hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư được khen ngợi có gu thời trang đẹp, hình ảnh nữ MC thành công, trưởng thành khác biệt với các vai diễn trong quá khứ. Bối cảnh của phim sang trọng, đặc biệt các cảnh quay trong gia đình thượng lưu không bị chê.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chê bai kịch bản phim thiếu chiều sâu, nội dung diễn ra nhanh giống với phim ngắn trên Douyin. Ví dụ trong trong tập 4 có cảnh công ty đang ngồi họp, nhưng nữ chính Hứa Nghiên bị lạnh, thay vì tăng nhiệt độ phòng, nam chính Thẩm Hạo Minh đã tắt điều hòa khiến anh và các nhân viên khác đổ mồ hôi, làm việc trong tình trạng nóng bức. Tình tiết này bị chê là "ngôn tình não tàn", "ngớ ngẩn", "không phù hợp với logic thực tế". Bên cạnh đó, khán giả còn chỉ trích trong cuộc họp ai cũng mặc kín đáo, chỉ có nữ chính mặc váy hở vai như đi quán bar khiến cô bị lạnh.

Phim bị chê xây dựng tình tiết "tổng tài nuông chiều người yêu" không hợp lý.

Ngoài ra, trong phim Triệu Lộ Tư để lộ gương mặt đơ cứng thiếu tự nhiên, đặc biệt phần cổ cứng ngắc. Trần Vỹ Đình và Triệu Lộ Tư cách nhau 13 tuổi, không tạo nên cảm giác hấp dẫn của cặp đôi.

Hãy để tôi tỏa sáng có thể xem là tác phẩm cuối cùng của Triệu Lộ Tư. Hiện tại, nữ diễn viên đang tranh cãi với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu, vì vậy cô khó tiếp cận các kịch bản mới. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư bị đánh giá là ngôi sao nhiều nguy cơ khi dễ xúc động, sẵn sàng chỉ trích đối tác, truyền thông hay đồng nghiệp.

Triệu Lộ Tư được khen thời thượng với loạt trang phục do chính cô tự chuẩn bị cho vai diễn.

Tuy nhiên, diễn xuất của Triệu Lộ Tư vẫn gây tranh cãi.

Khi Hãy để tôi tỏa sáng lên sóng, một số khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư vẫn có sức hút với người xem. Các chỉ số truyền thông, độ hot do nữ diễn viên mang lại cao, đây là điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Vì vậy, nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi sự nghiệp của Triệu Lộ Tư dừng lại sớm.