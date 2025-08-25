BTV Hoài Anh VTV hé lộ tổ thuyết minh cho ngày Quốc khánh 2/9

Trong không khí sôi động của buổi tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), BTV Hoài Anh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chia sẻ xúc động trên trang Facebook cá nhân: "Quảng trường Ba Đình lúc này. Chúc bà con xem tổng duyệt lần 2 thật vui và cổ vũ cho tổ thuyết minh tụi mình nhé".

Lời chia sẻ từ gương mặt quen thuộc với giọng nói ấm áp miền Nam nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng đối với đội ngũ thuyết minh và sự kiện lịch sử quan trọng này.

Tổ thuyết minh của sự kiện A80. Ảnh: FBNV

Nhiều người dễ dàng nhận ra ngoài BTV Hoài Anh thì còn có BTV Hữu Bằng, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và các giọng đọc khác đảm nhận vai trò quan trọng trong tổ thuyết minh cho buổi lễ. Trước đó, trong buổi hợp luyện, BTV Hoài Anh bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi gặp gỡ các phi công - những người sẽ điều khiển đội hình trực thăng kéo cờ Tổ quốc trong buổi lễ chính thức.

Vai trò của tổ thuyết minh không chỉ đơn thuần là dẫn chương trình mà còn giúp hàng triệu khán giả truyền hình trên toàn quốc theo dõi và hiểu rõ ý nghĩa lịch sử sâu sắc của từng phần diễu binh, diễu hành. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức lịch sử, khả năng diễn đạt và cảm xúc chân thành.

Tối 24/8, Quảng trường Ba Đình - biểu tượng lịch sử của Thủ đô Hà Nội trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về các tuyến phố xung quanh để chứng kiến màn luyện tập hoành tráng, chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất trong năm.

Buổi tổng hợp luyện bắt đầu từ 20h tối nay với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành di chuyển qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, trước khi trở về Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân.

Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra ngày 27/8, tổng duyệt (30/8) và Lễ chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9).