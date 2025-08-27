Hoàng Thùy Linh đăng ảnh bên Đen Vâu

Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi đăng loạt ảnh bên các nghệ sĩ, trong đó có khoảnh khắc chụp chung cùng rapper Đen Vâu. Tấm hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ tấm hình chụp cùng Đen Vâu gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Cả hai xuất hiện trong chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Nhà 67 diễn ra sáng 26/8 với sự góp mặt của 200 đại biểu khối Văn hóa - Thể thao. Bên cạnh các lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 cũng hiện diện. Trong đó có NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, diễn viên Bảo Thanh, Khả Ngân, Đỗ Hoàng Hiệp, dàn nghệ sĩ kịch Mưa đỏ....

Hoàng Thùy Linh chia sẻ việc được tham gia hoạt động lần này mang ý nghĩa đặc biệt với bản thân, như dịp “trở về nguồn” để tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông.

“Trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, được viếng thăm Lăng Bác với tôi là một cơ hội quý giá... Tôi thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình tràn đầy sự biết ơn, ghi tạc những hy sinh của cha ông, vì quần chúng, vì quốc gia, để thế hệ con cháu như tôi có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình”, cô nói.

Giọng ca Để Mị nói cho mà nghe nhớ lại hơn 20 năm trước, từng có mặt trong đoàn nghệ thuật thiếu nhi tiêu biểu đến viếng lăng Bác. “Hôm nay lại được viếng Bác khi đã trưởng thành, là nghệ sĩ, tôi càng tự hào hơn, như được trở về để báo cáo với Bác rằng tôi đã lao động và đã biết ơn vì được đóng góp sức lực cho văn hoá nghệ thuật của nước nhà", Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết việc nhận Huy hiệu mang tên Bác trong dịp này là vinh dự lớn, trở thành động lực để tiếp tục cống hiến. “Không gì lớn hơn khát khao được tận hiến, được cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với công ơn và sự hy sinh của cha ông. Vì chúng ta là người Việt Nam”, cô nói.

Trước đó, trong họp báo công bố chuỗi sự kiện mừng Quốc khánh, NSND Xuân Bắc tiết lộ nhiều nghệ sĩ đã chủ động bày tỏ mong muốn tham gia diễu binh, diễu hành. Rapper Đen Vâu là người đầu tiên gửi tin nhắn đăng ký.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện bên các nghệ sĩ. Ảnh: FBNV.

Nhiều nghệ sĩ miền Trung, miền Nam còn sẵn sàng tự lo chi phí di chuyển ra Hà Nội. "Tất cả mọi người đều mong muốn đóng góp cho ngày đại lễ. Những ngày qua, các khối diễu binh, diễu hành đều tham gia tập luyện với tinh thần rất cao. Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khuỵu mới chịu thua. Tinh thần tập luyện luôn hừng hực", NSND Xuân Bắc nêu.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khối Văn hóa - Thể thao là một trong 13 khối quần chúng tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, cùng với các khối Nông dân, Cựu chiến binh, Công nhân, Phụ nữ, Thanh niên, Kiều bào… Ngoài Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu, khối này còn có sự xuất hiện của Tăng Duy Tân, Trang Pháp, MONO, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ... cùng dàn hoa hậu, á hậu.