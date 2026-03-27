Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hé lộ cảm xúc khi thực hiện "cảnh nóng" của Bùi Lan Hương trong MV

Trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thẳng thắn chia sẻ, việc thực hiện những cảnh nóng trong MV không hề đơn giản như tưởng tượng: anh cho biết trên ý tưởng thì mọi thứ có thể rất đẹp, nhưng để đưa được vẻ đẹp đó lên hình lại là một thử thách lớn. “Ngay cả khi diễn viên rất đẹp, thì để quay sao cho đẹp vẫn là điều khó. Những cảnh mang yếu tố ‘nóng’ lại càng khó hơn, nhất là khi quay trong điều kiện ánh sáng thực tế mà ê-kíp không thể kiểm soát hoàn toàn”, anh nói.

Nam đạo diễn cũng cho rằng áp lực tâm lý khi thực hiện những cảnh quay bạn gái đóng cảnh nóng không phải là vấn đề lớn, bởi anh luôn xem đó là công việc chuyên môn. Anh dẫn chứng việc nhiều đạo diễn quốc tế như đạo diễn Trần Anh Hùng từng để vợ thực hiện các cảnh quay còn táo bạo hơn với một nam diễn viên. “Khi mình tập trung vào công việc và giữ tâm thế bình tĩnh, thì mọi thứ đều trở nên bình thường”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Về phía ca sĩ Bùi Lan Hương, cô cho biết lý do lựa chọn ca khúc Nữ hoàng để đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng mình thực hiện MV là bởi đây là bài hát mang đến cảm xúc hạnh phúc nhất trong album. Nữ ca sĩ đặc biệt đồng cảm với thông điệp của ca khúc: khi ở bên người mình yêu thương, con người ta sẽ cảm thấy đủ đầy, như thể sở hữu tất cả.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương trong "The Khang Show". (Ảnh: The Khang Show)

“Với tôi, điều quan trọng không phải là vật chất hay những thứ bên ngoài. Khi mình gạt bỏ hết những ràng buộc, chỉ còn lại bản thân và tình yêu, thì lúc đó mình mới thực sự cảm thấy mình là ‘nữ hoàng’”, Bùi Lan Hương bày tỏ.

Được biết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là người thực hiện MV Nữ Hoàng trong đó ca sĩ Bùi Lan Hương có nhiều cảnh quay gợi cảm và nóng bỏng với bạn diễn nam.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ca sĩ Bùi Lan Hương công khai tình cảm năm 2023, trước đó cặp đôi đã có thời gian 3, 4 năm bên nhau nhưng không công khai.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ Bùi Lan Hương, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh biết tới Bùi Lan Hương các nhân viên trong đoàn làm phim liên tục mở ca khúc Ngày chưa giông bão trên xe. Sau đó, khi làm dự án phim Tiệc trăng máu, nhạc sĩ Huy Tuấn đề xuất cô trong số các giọng ca phù hợp để hát nhạc phim. Nghe tới tên Bùi Lan Hương, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng liền nói: "Cô đó được đó".

Cả hai bén duyên sau nhiều lần đi ăn và bàn công việc. Nói về lý do yêu Bùi Lan Hương, Nguyễn Quang Dũng giải thích: "Người ta đồn tôi mê người đẹp, thật ra tôi mê người tài. Còn người vừa đẹp, vừa tài giỏi như Hương, chắc chắn tôi phải "đổ" rồi".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương trong buổi họp báo phim "Đất rừng phương Nam",. (Ảnh: NSX)

Sau 3 năm yêu, Bùi Lan Hương bất ngờ công khai chuyện tình cảm. Cô cho biết mình quyết định nhanh sau khi xem lại các tấm hình chụp trong chuyến đi du lịch chung: "Khi ấy, tôi bỗng nghĩ mình chụp hình đẹp thế này tại sao lại không được đăng? Vả lại, sau một thời gian gắn bó, tôi cũng thấy đủ niềm tin vào tình cảm của cả hai. Trước đó, tôi không muốn công khai bởi không biết khán giả chúc phúc cho mình không, liệu họ có nói ra nói vào? Việc dư luận đánh giá liệu có khiến chúng tôi căng thẳng, ở bên nhau hết vui? Thế nhưng ở thời điểm này, tôi nhận thấy lúc nào mình cũng yêu thương anh Dũng, lúc nào cũng có thể vui vẻ mà không quan tâm tới những điều khác nữa".

Nói về quyết định của bạn gái, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thừa nhận anh từng khuyên can. "Tôi cũng đặt ra một vài trường hợp rằng có thể xảy ra điều này, điều kia. Trước giờ, tôi ít khi lên báo trừ khi có dự án. Lúc trước, tôi không biết mối quan hệ này sẽ đi tới đâu. Vả lại, tôi thấy nhiều trường hợp cứ bị gọi là người yêu cũ anh này, chồng cũ chị kia dù họ không còn liên quan tới nhau. Là người trong showbiz, mình có thể chịu được nhưng còn có thể ảnh hưởng tới gia đình người này người kia, không phải ai cũng quen chịu áp lực như mình. Cũng bởi vậy tôi né tránh những việc đó".

Cuối cùng, do trân trọng bạn gái, Nguyễn Quang Dũng chiều theo quyết định của cô. Trong khi đó Bùi Lan Hương tâm sự: "Tôi hiểu những lo lắng của anh ấy. Khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, cũng nhiều người cho rằng, tôi yêu anh ấy vì giàu, hay lợi dụng này kia, và ngược lại. Thế nhưng nếu mình yêu một ai đó mà không dám quyết tâm bảo vệ tình cảm của mình, thì còn gì để mình bảo vệ? Đến yêu thương mà mình còn không dám nói ra sao? Và vì thế tôi không sợ".