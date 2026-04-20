Quá khứ gánh vác nợ nần của Tô Hữu Bằng

Khác với hình ảnh bận rộn ngày trước, tài tử rẽ hướng sang một lối sống khép kín hơn hẳn khi bước sang tuổi ngũ tuần. Anh hạn chế tối đa các hoạt động nghệ thuật thương mại hay dự sự kiện giải trí. Thỉnh thoảng, khán giả mới thấy anh xuất hiện chớp nhoáng trong một vài chương trình truyền hình. Khoảng thời gian rảnh rỗi phần lớn được nam diễn viên dành cho các khóa tu tập, lên núi tọa thiền để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

Trò chuyện trên đài CTV, nam nghệ sĩ bộc bạch bản thân không còn muốn lao đầu vào công việc như cỗ máy. Anh nhìn nhận lại chặng đường thanh xuân, thời điểm trước tuổi 40, khi bản thân đã dốc cạn 90% quỹ thời gian cho sự nghiệp. Nhịp sống hối hả mang lại nhiều thứ nhưng cũng tước đi không ít giá trị cốt lõi. Do đó, anh quyết định thay đổi quan điểm sống, không cống hiến toàn bộ phần đời còn lại chỉ để làm việc.

Tô Hữu Bằng và các thành viên của Tiểu Hổ Đội thời trẻ. Sohu.

Niềm vui hiện tại của anh được đắp xây qua các hoạt động thiện nguyện. Nhờ thành lập Quỹ Hy vọng Tô Hữu Bằng, anh chung tay xây dựng hàng loạt ngôi trường mới cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Nhìn nụ cười của người khác chính là ngọn nguồn hạnh phúc lớn lao nhất đối với anh lúc này.

Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước lên tới khoảng 200 triệu NDT (31 triệu USD) nhờ thu nhập đóng phim cùng các hợp đồng đại diện thương hiệu theo thống kê của ETToday, nam diễn viên vẫn lẻ bóng ở tuổi 49. Cuộc sống độc thân được anh duy trì suốt nhiều năm qua. Từng có thời điểm dư luận xôn xao trước tin đồn anh đã bí mật kết hôn cùng người quản lý tên Amy hồi năm 2010. Tuy nhiên, đích thân anh đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch này vào năm 2021.

Góc khuất buồn tủi phía sau ánh hào quang

Để có được khối tài sản khổng lồ cùng danh tiếng vang dội, ít ai biết nam nghệ sĩ đã phải đi qua một tuổi trẻ trĩu nặng ưu tư. Quãng thời gian nhóm nhạc "Tiểu Hổ Đội" (gồm Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long cùng Trần Chí Bằng) bắt đầu nổi đình đám lại trùng hợp với giai đoạn gia đình anh sa sút nghiêm trọng. Theo trang QQ, công việc kinh doanh của cha anh đổ vỡ hoàn toàn, kéo theo những khoản nợ bủa vây. Sự vắng mặt thường xuyên của người cha khiến cậu thiếu niên 15 tuổi lúc bấy giờ phải đứng ra gánh vác toàn bộ kinh tế gia đình.

Lượng tiền cát-xê đi hát mòn mỏi đều được anh chắt bóp để trả nợ cho cha, lo lắng chi phí sinh hoạt cho mẹ cùng học phí nuôi em trai ăn học. Hoàn cảnh khắc nghiệt ép buộc chàng trai trẻ phải trưởng thành chỉ sau một đêm, không cho phép bản thân có bất kỳ sự yếu đuối nào.

Tính tự lập được rèn giũa sớm vô tình biến thành một rào cản ngăn cách tình cảm. Cha mẹ luôn mặc định người con cả đầy bản lĩnh này không cần sự chăm sóc. Mọi sự vun vén trong nhà đều được dồn hết cho người con trai thứ hai. Điều này tạo ra một khoảng trống tâm lý lớn trong lòng anh.

Nam diễn viên từng ngậm ngùi nhớ lại những lúc kiệt sức trở về nhà sau chuyến lưu diễn dài. Thứ anh khao khát lúc đó đơn giản chỉ là một cái ôm ấp áp hay một câu hỏi han ân cần xem con có mệt không. Đáng tiếc, thứ anh nhận lại thường chỉ là những lời thúc giục về kế hoạch công việc tiếp theo hay những rắc rối xoay quanh người em trai. Sự mạnh mẽ bên ngoài đã vô tình che lấp đi một tâm hồn mỏng manh, khiến những người thân yêu nhất bỏ quên mất cảm xúc của anh. Sự tĩnh lặng ở hiện tại có lẽ chính là cách nam tài tử tự xoa dịu những vết thương lòng năm xưa.

Theo: Sohu