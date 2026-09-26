Danh ca Chế Linh bàng hoàng khi ca sĩ Thanh Phong qua đời, tiết lộ cuộc gọi cuối

Danh ca Chế Linh sốc nặng trước tin ca sĩ Thanh Phong qua đời sau cuộc gọi bàn chuyện gặp gỡ

Chế Linh cho biết ông đặc biệt sốc bởi trước đó không lâu, hai người vẫn còn liên lạc và bàn bạc về kế hoạch gặp gỡ, kết hợp trong một dịp trở về quê hương.

"Tôi đau lòng quá, không thể nào không nhắc tới sự mất mát lớn trong làng văn nghệ sĩ chúng tôi. Ca nhạc sĩ Thanh Phong đã ra đi và bỏ lại nhiều điều chưa hoàn thành.

Sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi nhưng tôi quá sốc vì mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Mới hôm nọ chúng tôi còn gọi điện để bàn về việc gặp gỡ, kết hợp cùng nhau tại quê hương, rồi cùng ăn uống, trò chuyện, gặp lại những anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Vậy mà điều đó chưa kịp làm thì Thanh Phong đã bỏ đi sớm quá", danh ca Chế Linh chia sẻ.

Danh ca Chế Linh tưởng nhớ ca sĩ Thanh Phong. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin được danh ca Thanh Tuyền chia sẻ, ca sĩ Thanh Phong qua đời lúc 23h ngày 7/9/2026 tại một chung cư ở quận 10, TP.HCM, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư gan. Ông hưởng thọ 84 tuổi.

Ca sĩ Thanh Phong tên thật là Đào Công Thanh, sinh năm 1942. Ông theo học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Đức và được thầy đặt nghệ danh Thanh Phong, mang ý nghĩa một cơn gió mát lành thổi vào âm nhạc.

Thanh Phong là một trong những giọng ca gắn với dòng nhạc vàng Việt Nam trước năm 1975. Sau năm 1975, ông sang Pháp định cư cùng gia đình. Những năm cuối đời, nam ca sĩ thường trở về Việt Nam thăm người thân.

Sự ra đi của Thanh Phong để lại nhiều tiếc nuối đối với gia đình, đồng nghiệp và những khán giả yêu tiếng hát của ông. Chế Linh bày tỏ: "Một người bạn nữa trong những người bạn đồng nghiệp của Mạnh Thanh Tuyền lại lần lượt ra đi ngàn thu không quay lại". Ông đồng thời gửi lời chia buồn tới gia quyến và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Trong lần trở về Việt Nam này, Chế Linh cũng dành thời gian tìm lại những địa điểm gắn với ký ức của mình. Nam danh ca cho biết sau vài chục năm, nhiều nơi đã thay đổi nhưng những hình ảnh cũ vẫn còn nguyên trong ký ức và trái tim ông.

Cố ca sĩ Thanh Phong và danh ca Chế Linh gặp nhau tháng 6/2025. Ảnh: FBNV

"Đây là thành phố ở trong tôi, nơi đã cho tôi tên tuổi, sự nổi tiếng, danh vọng trong nghề nghiệp. Tôi tìm lại những nơi cũ nhưng lại thấy nhiều đổi mới. Trong cái đổi mới đó có nhiều quán do các bạn trẻ tạo nên. Các bạn trẻ tạo nên cái mới nhưng vẫn tìm về những giá trị cổ, xưa cũ", Chế Linh chia sẻ.

Thời gian gần đây, danh ca Chế Linh thường xuyên về Việt Nam và có những chuyến đi dài ngày ở nhiểu tỉnh thành. Ở tuổi ngoài 80, ông khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có đủ sức khỏe để thực hiện các chuyến đi này. Chế Linh cũng nhắn gửi rằng những người Việt Nam ở nước ngoài khi có dịp trở về quê hương nên dành thời gian khám phá nhiều vùng miền để lưu giữ hình ảnh và giới thiệu vẻ đẹp đất nước đến bạn bè quốc tế.

Chế Linh là người Việt gốc Chăm, tên thật Chà Len, sinh năm 1942 tại Paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước - Ninh Thuận). Năm 1959, ông rời quê hương vào Sài Gòn, dần gắn bó với nghiệp ca hát và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1980, nam danh ca rời Việt Nam tới Malaysia, sau đó định cư tại Toronto (Canada).

Chế Linh từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc bolero” cùng với Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường. Tuy nhiên, trong số đó, ông là người duy nhất vẫn còn miệt mài ca hát cho đến hiện tại và được đông đảo công chúng mến mộ.

Dù đã ở lứa tuổi 80 tuổi, nhưng mỗi đêm diễn của Chế Linh đều luôn chật kín khán giả. Giọng hát của ông vẫn dạt dào cảm xúc, đầy nội lực. Với phong cách riêng biệt, ông được xem như một “tượng đài” của nhạc vàng, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sĩ đi sau.

Danh ca Chế Linh có đời sống hôn nhân nhiều thăng trầm. Ông trải qua 4 cuộc hôn nhân và có tổng cộng 14 người con. Chế Linh kết hôn lần đầu khi mới 21 tuổi, có 5 người con nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm.

Sau đó, ông nên duyên với em gái của vợ đầu, cuộc hôn nhân thứ hai cũng sớm tan vỡ. Sau khi chia tay 2 người vợ này vẫn ở vậy cùng nhau nuôi dạy những người con của Chế Linh. Đó cũng là điều khiến nam danh ca luôn biết hơn 2 người vợ cũ của mình. Người vợ thứ ba của ông qua đời đột ngột, để lại nhiều tiếc nuối. Cuối cùng, danh ca tìm được sự bình yên bên người vợ thứ tư – bà Vương Nga, người đã gắn bó với ông hơn 40 năm và được xem là cuộc hôn nhân bền vững nhất trong cuộc đời nhiều biến động của nam danh ca.