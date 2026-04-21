Danh ca Chế Linh nói điều cấm kỵ khi nghĩ về nam ca sĩ vừa đột ngột qua đời

Danh ca Chế Linh cho biết, từ khi trở về Việt Nam vào khoảng năm 2007–2008 đến nay, mỗi lần có dịp về nước, điều ông luôn mong mỏi là được gặp gỡ lại những người bạn thân thiết trong giới văn nghệ. Những buổi hội ngộ, theo lời nam danh ca, luôn chất chứa nhiều cảm xúc, từ niềm vui sum họp đến nỗi bùi ngùi khi chia tay.

"Đôi lúc, tôi phải gượng lên để xóa đi suy nghĩ rằng không biết anh em có còn được gặp nhau nữa không vì ai cũng lớn tuổi hết rồi, gần đất xa trời rồi. Đó là điều cấm kị tôi không được nhắc đến. Dĩ nhiên, sinh lão bệnh tử là quy luật của đời sống nhưng tôi cũng không được nhắc tới" - danh ca Chế Linh bày tỏ.

Danh ca Chế Linh. Ảnh: FBNV

Nam danh ca cũng nhớ lại lần hội tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Nguyễn Chánh Tín, Thẩm Thúy Hằng hay Ngọc Giàu. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi ấy, các nghệ sĩ cùng nhau trò chuyện, ôn lại kỷ niệm và lưu giữ hình ảnh làm kỷ niệm cho thế hệ sau.

Đáng chú ý, Chế Linh không giấu được sự tiếc thương khi nhắc đến sự ra đi của ca sĩ Công Thành. Ông cho biết cả hai vừa mới gặp gỡ, vẫn còn dang dở nhiều câu chuyện thì người bạn đã vội vã qua đời, để lại nỗi mất mát lớn trong lòng đồng nghiệp.

“Chúng tôi còn chưa kịp ngồi lại cùng nhau như đã hẹn thì anh ấy đã ra đi”, nam danh ca nghẹn ngào nói, đồng thời gửi lời cầu chúc người bạn quá cố sớm an nghỉ.

Khép lại những tâm sự, ông thừa nhận dù sinh – lão – bệnh – tử là quy luật không thể tránh khỏi, nhưng với những người ở lại, ký ức và tình cảm dành cho nhau vẫn luôn còn mãi, như một cách để tưởng nhớ và trân trọng những năm tháng đã qua.

Ca sĩ Công Thành lúc sinh thời. Ảnh: FBNV

Thời điểm ca sĩ Công Thanh qua đời, danh ca Chế Linh tiễn biệt đàn em trên trang cá nhân:

“Tôi vô cùng xúc động và thương tiếc trước sự ra đi của ca sĩ Công Thành, một người em, người bạn thân thiết của tôi.

Chỉ mới thời gian gần đây, chúng tôi còn gặp nhau trong một chương trình mừng xuân, cùng ôn lại nhiều kỷ niệm và những dự định chưa kịp thực hiện. Sự ra đi đột ngột của em khiến tôi không khỏi bàng hoàng, để lại nhiều dang dở trong những câu chuyện đời, chuyện nghề.

Với tôi, em luôn là ‘người em, người bạn’. Sự ra đi này có thể xem như em đã hoàn thành hành trình sống của mình, một hành trình đã góp phần mang lại niềm vui cho khán giả. Tôi chỉ biết cầu nguyện, mong em sớm an nghỉ nơi thanh thản, không còn muộn phiền, tranh chấp.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của em trước mất mát lớn lao này.”

Ca sĩ Công Thành qua đời, nghệ sĩ hải ngoại bàng hoàng tiếc thương

Ngày 11/4, giới nghệ sĩ hải ngoại không khỏi bàng hoàng khi hay tin ca sĩ Công Thành qua đời. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu mến giọng ca một thời.

Theo thông tin được biết, Công Thành tên thật là Vũ Công Thành, sinh năm 1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn, gắn liền với dòng nhạc trẻ và nhạc ngoại đang thịnh hành thời bấy giờ. Nhờ sở hữu ngoại hình cao ráo, nổi bật, ông được đồng nghiệp và khán giả ưu ái gọi với biệt danh “sếu vườn”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách trình diễn sôi động, Công Thành còn được đánh giá là nghệ sĩ đa năng. Sau khi định cư ở nước ngoài, ông tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò ca sĩ kiêm MC, trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu ca nhạc của cộng đồng người Việt.

Trong đời sống riêng, ông có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ca sĩ Lynn. Dù là người Mỹ, Lynn có khả năng hát tiếng Việt lưu loát và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các chương trình biểu diễn, tạo nên hình ảnh cặp đôi nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến.

Sự ra đi của ca sĩ Công Thành không chỉ là mất mát đối với gia đình mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng giới nghệ sĩ hải ngoại, những người từng gắn bó và chứng kiến chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ của ông qua nhiều thập kỷ.