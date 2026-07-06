Mỹ nhân đóng vai người tình của vua Bảo Đại trong "Hoàng hậu cuối cùng" gây chú ý nhờ nhan sắc cổ điển

Bên cạnh Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu và Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại, nữ diễn viên Trâm Anh cũng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vai Lý Lệ Hà – người được xem là mối tình nổi tiếng của vị vua cuối cùng triều Nguyễn.

Trâm Anh đóng vai Lý Lệ Hà trong Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: FBNV

Trâm Anh được nhận xét phù hợp với hình tượng Lý Lệ Hà

Tại sự kiện ra mắt dự án, Trâm Anh xuất hiện với tạo hình mang phong cách cổ điển. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc uốn vintage, kết hợp váy lụa tông màu be, khăn choàng lông và trang sức đính đá, tạo hình gợi không khí thượng lưu của những năm đầu thế kỷ XX.

Trâm Anh được cho rằng hợp vai Lý Lệ Hà. Ảnh: FBNV

Sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét sắc sảo cùng thần thái sang trọng, Trâm Anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Trên các diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng ngoại hình của cô phù hợp với nhân vật Lý Lệ Hà và hứa hẹn tạo nên điểm nhấn trong bộ phim.

Theo ê-kíp sản xuất, nhân vật Lý Lệ Hà xuất hiện khi cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu bắt đầu rạn nứt.

Trâm Anh và Ma-ran-đô. Ảnh: FBNV

Nguyên mẫu lịch sử của nhân vật sinh năm 1920 tại Hải Phòng, từng đăng quang Hoa khôi Hà Thành năm 1938 và được biết đến là một trong những vũ nữ nổi tiếng ở Hà Nội thời bấy giờ. Sau khi thoái vị năm 1945, vua Bảo Đại được cho là đã gặp Lý Lệ Hà tại một vũ trường khi ông giữ vai trò Cố vấn tối cao của Chính phủ lâm thời.

Trâm Anh và Ma-ran-đô. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về vai diễn, Trâm Anh cho biết cô dành nhiều thời gian tìm hiểu hình mẫu nhân vật cũng như rèn luyện phong thái của một vũ nữ. "Tôi phải học từ cách đi đứng, giọng nói đến ánh mắt để thể hiện sức hút của Lệ Hà. Đây là vai diễn có nhiều khác biệt so với con người tôi ngoài đời", nữ diễn viên nói.

Trâm Anh và Ma-ran-đô. Ảnh: FBNV

Gương mặt trẻ được kỳ vọng của màn ảnh Việt

Trâm Anh (tên đầy đủ Lê Thị Trâm Anh, sinh năm 1995) được biết đến sau khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Cô từng tham gia các dự án điện ảnh như Tử chiến trên không, Ai thương ai mến và tiếp tục góp mặt trong Mật mã Đông Dương, dự kiến ra mắt năm 2027.

Ở lĩnh vực truyền hình, Trâm Anh từng xuất hiện trong các phim Gia đình là số 1, 1990, Công chúa nhỏ của nội, Trói buộc yêu thương và web drama Kẻ săn tin. Vai Phương Trinh trong Cây táo nở hoa được xem là một trong những dấu ấn đáng chú ý của cô trên màn ảnh nhỏ.

Với lợi thế về ngoại hình, phong cách thời trang cùng vẻ đẹp mang hơi hướng cổ điển, Trâm Anh được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn khi hóa thân thành Lý Lệ Hà trong Hoàng hậu cuối cùng. Sau khi tạo hình nhân vật được công bố, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự chờ đợi màn kết hợp giữa Trâm Anh và Ma Ran Đô trên màn ảnh.