Cô dâu Mạch Địch Na đeo 1 kg vàng trong lễ vu quy

Theo Sinchew, lễ rước dâu của Khương Triều và Mạch Địch Na tại Nông trường chăn nuôi Nam Sơn, Urumqi, Tân Cương gây chú ý vì độ xa hoa. Mạch Địch Na diện trang phục cưới dân tộc, đeo hơn 1 kg trang sức vàng. Đặc biệt, bó hoa cưới bằng vàng trị giá 420.000 NDT trở thành tâm điểm.

Trong ngày lên xe hoa, cô dâu cầm hoa cưới bằng vàng nặng gần 700 gr, được chế tác từ vàng nguyên chất. Tay cô đeo nhẫn vàng Tiểu Kim Tâm thuộc dòng DR Heart, lấy hình trái tim làm chủ đạo, phía ngoài có các mặt cắt tạo hiệu ứng bắt sáng, trong khi chú rể đeo nhẫn vàng 'Đôi cánh tự do'. Các bình luận trên Weibo nói 'hàm lượng vàng của đám cưới quá cao'.

Cô dâu Mạch Địch Na trong lễ tạ cha mẹ. Video: Weibo

Ngoài ra, cô dâu đội bộ ngũ kim dạng vương miện thuộc dòng DR Thiên Kim Quan. Dòng này được quảng bá là có thể kết hợp các món như dây chuyền, vòng tay, nhẫn... thành một chiếc vương miện xa hoa, trọng lượng gần 200 gr vàng. Hôn lễ Khương Triều - Mạch Địch Na diễn ra ngày 12/8 tại quê nhà cô dâu tại Kashgar, Tân Cương, thu hút truyền thông, khán giả.

Tân lang, tân nương trong ngày vu quy.

Cô dâu, chú rể chụp ảnh cưới phong cách truyền thống. Khương Triều là diễn viên kiêm ca sĩ, sinh năm 1991. Anh từng tham gia 'Happy Boy' và đóng một số phim như 'Tiểu Thời Đại', Huyễn Thành'... Mạch Địch Na là diễn viên sinh năm 1987, quê Tân Cương. Cô nổi tiếng qua vai Hương Phi trong 'Tân Hoàn Châu Cách cách '.