Diễn viên Dương Cẩm Lynh bồng bé Lita, con gái của Kha Ly, khi bé theo mẹ đến chương trình Bước chân hai thế hệ.

Diễn viên Minh Luân và Văn Phương chụp ảnh kỷ niệm trong giờ giải lao trên phim trường.

Vợ chồng ca sĩ Bảo Thy đưa con trai đi chơi nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của bé.

Diễn viên Trí Quang thu hoạch rau, quả trong vườn nhà ở Củ Chi, TP HCM.

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe sắc vóc tuổi 38.

Diễn viên Oanh Kiều du lịch Nhật Bản.

Nghệ sĩ Hòa Hiệp chụp ảnh cùng NSƯT Ốc Thanh Vân khi lưu diễn vở kịch Người vợ ma ở Australia.

NSND Trịnh Kim Chi và NSƯT Tuyết Thu thăm các nghệ sĩ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, TP HCM.

Trần Vân Anh, từng đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, uống cà phê một mình giữa trời lạnh ở Canada.

Ca sĩ Đan Trường và vợ cũ đón ca sĩ Thanh Thảo cùng con gái đến thăm quán cà phê của họ ở California, Mỹ.

Diễn viên Mạnh Trường hóng gió trong sân căn biệt thự của gia đình.

Ca sĩ Erik và hoa hậu Tiểu Vy diện trang phục cổ trang.