Cách Lý Nhã Kỳ bảo vệ trang sức tiền tỷ khi dự sự kiện

Cuối tuần qua, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện dành cho giới siêu giàu với bộ trang sức đính kim cương của nhà mốt Paolo Piovan.

Êkíp của nữ diễn viên cho biết bộ trang sức gồm dây chuyền, khuyên tai và nhẫn đính kim cương trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Paolo Piovan là một thương hiệu trang sức nổi tiếng của Italy, chuyên chế tác những món trang sức với thiết kế độc đáo và mỗi viên kim cương đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo độ tinh khiết, sáng bóng hoàn hảo.

Trước câu hỏi về cách đảm bảo an toàn khi xuất hiện cùng những bộ trang sức trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, Lý Nhã Kỳ cho biết cô luôn đi cùng đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có khả năng xử lý các tình huống bất ngờ.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cho biết cô rất cẩn trọng trong việc lựa chọn địa điểm và thời gian tham dự sự kiện. Cô thường ưu tiên những sự kiện được tổ chức tại các địa điểm có an ninh tốt, được kiểm soát chặt chẽ. Việc di chuyển cũng được lên kế hoạch kỹ lưỡng, tránh những khu vực phức tạp hoặc có nguy cơ mất an toàn. Đội ngũ này không chỉ bảo vệ cô khỏi những nguy cơ tiềm ẩn từ đám đông, mà còn đảm bảo an toàn cho trang sức quý giá.

Lý Nhã Kỳ còn chú ý đến việc mua bảo hiểm cho trang sức đắt tiền. Cựu đại sứ du lịch cho rằng giải pháp này có ý nghĩa bảo vệ giá trị tài sản trước những rủi ro không mong muốn, giúp cô yên tâm khi tham gia các sự kiện.

Khi dự sự kiện, cô ít chia sẻ thông tin chi tiết về trang sức của mình, tránh gây sự chú ý không cần thiết. Cô cũng hạn chế tiếp xúc với những người lạ mặt hoặc có hành vi đáng ngờ.

Lý Nhã Kỳ là tín đồ của trang sức cao cấp, được nhiều khán giả và đồng nghiệp đặt biệt danh "bà trùm kim cương" khi sở hữu nhiều bộ sưu tập trị giá hàng chục tỷ đồng. Cô thường 'dát' trang sức trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi lần xuất hiện.

Tại sự kiện cuối tuần qua, Lý Nhã Kỳ chọn bộ đầm trễ vai màu trắng cùng kiểu tóc xoăn cổ điển để hoàn thiện phong cách sang trọng, đồng điệu với bộ trang sức Paolo Piovan trị giá 20 tỷ đồng.

Vài năm nay, Lý Nhã Kỳ ít hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn tạo dấu ấn mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện ngoại giao hoặc ủng hộ bạn bè thân thiết trong showbiz.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Lớn lên, cô theo đuổi nghề diễn viên và từng ghi dấu ấn với các phim "Kiều nữ và đại gia", "Mùa hè lạnh", "Gió nghịch mùa"... Năm 2011, cô trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Cô hiện đảm nhận cương vị Đại sứ Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 2018 đến nay, Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Romania tại TP HCM.