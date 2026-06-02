Lộ diện 34 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2: Áp lực từ bản hit triệu view mùa 1

Áp lực lên 34 anh trai của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 đến từ thành tích triệu view của mùa đầu tiên đã vô tình đưa toàn bộ dàn anh trai mùa 2 vào một “cuộc chiến” âm nhạc khốc kiệt, nghiêm ngặt ngay từ khi chưa lên sóng.

Đội hình 34 anh trai năm nay được chia làm 3 chiến tuyến xác định mức độ tối ưu hóa trong kịch bản tạo đột phá. Chúng ta có sự trở lại của nhóm “cựu binh” Gen 1 như: Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê – những người chế tạo nội dung và làm chủ sân khấu thượng thừa. Ngay bên cạnh họ là dàn nghệ sĩ có thực lực thuộc thế hệ trên 30 tuổi và đặc biệt là sự “phá lệ” từ ban tổ chức khi đón thêm làn sóng gió mới Gen Z (sinh từ năm 1997 đi) như OSAD, 14 Casper, Hà An Huy... Tất cả tạo ra nên một trận đa màu sắc từ ca sĩ, rapper, nhà sản xuất cho đến các nhân tố dự báo sẽ tạo nên những pha “độc lạ” như “Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng hay MC Đại Nghĩa.

Khi SOOBIN trở thành thước đo áp lực

Hai năm trước, sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên đã được thiết kế nên những biểu tượng đài toàn năng “đỉnh chóp”, mà đại diện tiêu biểu nhất chính là SOOBIN. Thành viên SpaceSpeakers khi đó đã thiết lập một “chuẩn mực kép” cho các thế hệ đàn em: Ngoại hình sáng, giọng hát live như mô đĩa, vũ đạo thần sầu và sở hữu luôn tư duy sản xuất âm nhạc đỉnh cao. Chính sự hoàn hảo của SOOBIN và những cái tên như Bùi Công Nam, Hà Lê đã vô tình tạo ra một áp lực vô hình cho dàn anh tài mùa 2. Khán giả giờ đây không chỉ đến để xem các anh tài hát, họ đến để hỏi những sân khấu điểm 10 toàn diện.

Nhìn vào dàn diễn viên năm nay, người ta lập tức đã cố gắng tìm kiếm một “SOOBIN thứ hai”, và thực tế cho thấy cuộc tranh cãi này đang diễn ra vô cùng khốc liệt nhưng cũng đầy rẫy điểm bùng phát. Trịnh Thăng Bình có lẽ là người láu gần nhất với hình mẫu nghệ sĩ đa năng, nhưng giọng hát phong độ của anh chàng vẫn là một dấu hỏi lớn khi bước ra khỏi vùng an toàn của Ballad.

Sự cạnh tranh càng đẩy lên đỉnh điểm ở nhóm những giọng ca thuần túy gồm: Đông Hùng, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng và Hoàng Tôn. Họ đều là những giọng ca tên tuổi, sở hữu giọng hát điểm 10 và lượng fan cứng hùng hậu. Thế nhưng, cuộc chơi của các anh trai là cuộc chơi của những màn trình diễn tổng hợp, yêu cầu cả giọng ca, vũ đạo và một sân khấu toàn diện. Bài học “xương máu” đến từ mùa 1 khi các đàn anh như Bằng Kiều, Phan Đình Tùng phải vật lộn với khó khăn để thích nghi với việc vừa nhảy vừa hát vẫn “treo” trên đầu 34 anh trai của mùa 2. Nếu các ca sĩ mùa 2 không chịu “lột xác” khỏi chính mình, việc họ bị đào thải sớm trong các vòng bầu chọn của khán giả là điều hoàn toàn có thể.

Những chú “ngựa ô” sẵn sàng

Áp lực từ Anh tria vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên cũng biến mùa 2 trở thành một chiến trường sinh tử giữa các thế hệ. Lần đầu tiên, định dạng chương trình chào đón những tân binh Gen Z. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ không chỉ mang đến sự tươi mới, mà nó trực tiếp đe dọa thế vị của các “đàn anh” đi trước bằng tư duy âm nhạc thời thượng, mới mẻ, bắt nhịp và thậm chí dẫn đường xu hướng quốc tế.

Hà An Huy, Quán quân Vietnam Idol 2023 đang là cái tên Gen Z được đặt kỳ vọng nhiều nhất khi hội đủ yếu tố ngoại hình và giọng hát. Tuy nhiên, áp lực của Huy là phải thoát khỏi cái danh “hoàng tử ballad” của chính mình để chứng minh sự đa năng, khả năng bứt phá cá tính như Bùi Công Nam từng làm.

Gen Z còn gọi tên những gương mặt dù khá mới mẻ những cũng vô cùng ấn tượng. OSAD, rapper thăng tiến nhanh hàng đầu trong giới rap Việt trong 3 năm gần đây, rap và hát ở mức ổn, có thể tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc. Hai nhân tố từ Tân binh toàn năng, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu, cũng sở hữu kỹ năng đa dạng và ngoại hình sáng, sẽ là “ngựa ô” của chương trình.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng sóng khủng khủng nhất mùa 2 lại đến từ nhóm nghệ sĩ “bước ra từ bóng tối”, những hit-maker/producer tài năng vốn chỉ quen làm việc sau trường hậu như Mew Amazing hay It's CHARLES (tác giả của bản hit Hỏa ca). Khi những gương mặt này quyết định bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ solo, có lẽ họ mới chính là những chú “ngựa ô” bí hiểm và mạnh mẽ nhất. Họ có thừa tư duy tạo hit, có khả năng hiểu rõ ý muốn nghe gì và sẵn sàng tung ra những bản phối “out trình” để đè bẹp đối thủ.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2 không còn là một sân chơi giải trí thông thường, nó đã thăng cấp thành một "cuộc chiến" nghệ thuật khốc liệt của những cái tôi âm nhạc lớn. Áp lực phải vượt qua thành công của mùa đầu tiên vừa là bài toán khó của nhà sản xuất, vừa là "lò lửa" tôi luyện nên những nhân tố xuất sắc nhất. Ai trong số 34 anh tài mùa 2 sẽ chịu được nhiệt và thành công ghi tên mình vào Gia tộc toàn năng thế hệ mới? Các câu hỏi sẽ dần được giải đáp từ ngày 27/6 này!