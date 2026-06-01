Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn Chuyển động 24h

Sáng 1/6, Á hậu Thụy Vân thông báo chia tay chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau 12 năm gắn bó. Chương trình Chuyển động 24h đầu tiên có sự dẫn dắt của MC Thụy Vân phát sóng vào ngày 10/10/2014. Đến ngày 28/5/2026, nữ MC chính thức rời chương trình.

"Câu nói 'Tôi là Thuỵ Vân của Chuyển động 24h' đại diện cho thanh xuân của chính Vân, là điều khán giả nhớ đến Vân, biết đến Vân. Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân", nữ MC chia sẻ.

Á hậu Thụy Vân dẫn Chuyển động 24h hơn 10 năm.

Thụy Vân mong khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình ở một định dạng phát sóng mới, ê-kíp mới. Chia sẻ với PV Tiền Phong, Thụy Vân cho biết sau khi rời Chuyển động 24h, cô vẫn công tác ở Đài truyền hình Việt Nam, nhưng ở một phòng ban khác.

Á hậu Thụy Vân gắn bó với nhiều chương trình của VTV như Chuyển động 24h, Hoa xuân ca, Gặp gỡ diễn viên truyền hình, Việc tử tế, Bản tin Tài chính tiêu dùng.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn VTV mà không phải showbiz, Thụy Vân từng chia sẻ cô là người yêu thích sự an toàn, luôn muốn có một công việc ổn định để mỗi buổi sáng khi thức dậy không phải giật mình tự hỏi xem hôm nay bầu show nào sẽ liên lạc với mình.

"Tôi muốn mình thức dậy và nhận ra rằng hôm nay mình có công việc ở VTV, tôi sẽ lên hình Chuyển động 24h, Bản tin Tài chính tiêu dùng. Tôi luôn muốn có những kế hoạch cụ thể như vậy", Thụy Vân nói. Người đẹp cũng khẳng định cha mẹ là một trong những nguyên nhân không nhỏ khiến cô quyết định dừng hành trình phiêu lưu của mình để ở lại VTV.

Á hậu Thụy Vân là MC dày dặn kinh nghiệm.

Từ 1/6, Chuyển động 24h tiếp tục phát sóng trên kênh VTV1, với cách thể hiện mới, nhiều nội dung mới và tăng tương tác với khán giả. Chương trình lắng nghe nhiều hơn những vấn đề mà khán giả quan tâm, đặc biệt trên không gian số.

Chủ đề xuyên suốt vẫn là đặt con người làm trung tâm của mọi chuyển động. Nhà sản xuất cũng khẳng định Chuyển động 24h sẽ có sự tham gia của nhiều người dẫn mới.