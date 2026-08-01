Con gái hé lộ ảnh hiếm mừng Arnold Schwarzenegger 79 tuổi

Trong một bức hình, tài tử Kẻ hủy diệt bế Katherine khi cô còn nhỏ, mặc bộ đồ chú hề màu hồng. Loạt ảnh còn có khoảnh khắc hai cha con gọi video, Arnold bên vợ cũ Maria Shriver và các con trong những dịp sum họp gia đình.

"Con thật may mắn khi có bố, các con của con còn may mắn hơn khi có bố làm ông ngoại", Katherine viết.

Tài tử Kẻ hủy diệt bên con gái. Ảnh: IG

Khoảnh khắc ông gọi video call cho con gái. Ảnh: IG

Arnold có 4 người con Katherine, Christina, Patrick và Christopher với Maria Shriver. Ông còn có con trai Joseph Baena với Mildred Baena, người từng làm việc cho gia đình.

Dù ly thân sau khi Arnold Schwarzenegger công khai có con riêng với người giúp việc, ông và Maria Shriver vẫn duy trì mối quan hệ để cùng chăm sóc các con. Katherine cho biết cha mẹ luôn dành cho cô tình yêu vô điều kiện, điều cô đang cố gắng truyền lại cho ba con Lyla, Eloise và Ford với chồng, diễn viên Chris Pratt.

Arnold ôm con gái Katherine khi còn nhỏ. Ảnh: IG

Tuy nhiên, Arnold cũng là người cha nổi tiếng nghiêm khắc. Katherine từng kể cô bị yêu cầu rời buổi dạ hội để về nhà lấy quần áo khỏi máy sấy, gấp và cất đúng chỗ. Khi còn nhỏ, cô thấy những quy định này quá khắt khe. Đến khi làm mẹ, Katherine nhận ra bản thân cũng áp dụng cách dạy con tương tự.

Trong ngày bước sang tuổi 79, Arnold không tổ chức tiệc lớn mà đăng ảnh tập kéo tạ và cuốn tạ tay tại một phòng gym ở Venice, Los Angeles. Nam diễn viên nói không muốn nhận quà, thay vào đó giới thiệu chương trình mới của ứng dụng thể dục Pump Club do ông đầu tư.

"Tôi đã cố gắng khuyến khích mọi người tập luyện suốt 6 thập kỷ. Nếu có thể giúp hàng triệu người vận động quanh năm, tôi sẵn sàng chấp nhận thua lỗ", ông viết.

Tài tử đăng ảnh đẩy tạ trong ngày sinh nhật. Ảnh: IG

Tập luyện đã trở thành thói quen của Arnold. Năm ngoái, khi bước sang tuổi 78, ông cũng đăng video đạp xe tập tim mạch thay cho những hình ảnh tiệc tùng.

Arnold Schwarzenegger sinh năm 1947 tại Áo, từng bảy lần vô địch Mr. Olympia trước khi trở thành ngôi sao hành động nổi tiếng với loạt phim Kẻ hủy diệt. Ông giữ chức Thống đốc California từ năm 2003 đến 2011. Hiện Arnold sống tại khu Brentwood, Los Angeles, trong khuôn viên rộng khoảng 2,4 ha cùng nhiều thú cưng, trong đó có lừa, ngựa nhỏ và lợn.

Phạm Linh (Theo IG)