Rapper MCK cảnh báo sau vụ gỡ bỏ hàng loạt ca khúc thô tục

Ngày 2/8, rapper MCK đăng thông báo mới liên quan việc gỡ toàn bộ sản phẩm âm nhạc mới nhất bị gắn mác thô tục. Sau buổi làm việc với Sở Văn hóa TPHCM, nam rapper cho biết anh tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc.

MCK đề nghị khán giả không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai lệch về vụ việc. Nam rapper đồng thời kêu gọi người hâm mộ ngừng đánh giá tiêu cực, có động thái quá khích hướng đến các bên liên quan. Anh cho rằng hành động trên đi xa bản chất vụ việc, có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

“Quyết định gỡ bỏ bản ghi chưa phù hợp và đưa ra những biện pháp khắc phục như vậy hoàn toàn xuất phát từ sự chủ động, tự nguyện và chân thành nhất của tôi, nhằm khắc phục các sai sót một cách nhanh nhất, thể hiện tinh thần cầu thị và tôn trọng quy định pháp luật”, nam rapper thông báo ngày 2/8.

MCK cho biết đang tích cực phối hợp các cơ quan có thẩm quyền, bày tỏ mong muốn có cơ hội tiếp tục sáng tạo và đóng góp cho âm nhạc, nghệ thuật trên tinh thần tuân thủ pháp luật.

Đây là lần thứ hai MCK lên tiếng sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM mời anh đến làm việc nhằm làm rõ những nội dung bị phản ánh liên quan đến album mới. Nam rapper đăng bài xin lỗi khán giả, cho biết đã được cơ quan chức năng phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật liên quan. Anh nhìn nhận sai sót trong việc sử dụng ngôn từ không phù hợp trong một số sản phẩm âm nhạc.

MCK lại cảnh báo nóng sau vụ gỡ bỏ loạt ca khúc thô tục.

“Dù đã khuyến cáo đến người nghe, bản thân tôi vẫn tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để nhiều khán giả chưa phù hợp tiếp cận ở một số nền tảng công khai”, MCK viết.

Rapper sinh năm 1999 cho biết tiếp thu ý kiến của cơ quan chức năng và phản hồi từ dư luận. Anh nhận trách nhiệm, chủ động triển khai những biện pháp khắc phục ở thời điểm hiện tại.

MCK đã gỡ toàn bộ các bản ghi bị khán giả đánh giá thô tục trong album HVL trên mọi nền tảng kỹ thuật số, phương tiện truyền thông đại chúng. Nam rapper cho biết sẽ chỉnh sửa, loại bỏ ngôn từ không phù hợp trước khi xem xét việc phát hành trở lại.

Nam rapper thông tin thêm anh đã yêu cầu chấm dứt khai thác, truyền đạt và lưu hành các bản ghi nói trên. MCK đề nghị người nghe hỗ trợ gỡ bỏ nội dung hình ảnh, âm thanh liên quan.

MCK phát hành album HVL vào đầu tháng 7, gồm 30 ca khúc. Bên cạnh hiệu ứng về lượt nghe, một số ca khúc trong album vấp phải ý kiến trái chiều do sử dụng ngôn từ bị cho là nhạy cảm, không phù hợp với một bộ phận khán giả.

Trước thời điểm xin lỗi, loạt ca khúc như Tây thi, IDK... thuộc album HVL không còn hiển thị hoặc chuyển sang trạng thái tạm ẩn trên các nền tảng. Đây là sản phẩm gây nhiều tranh luận về ca từ trong album.

Một số sản phẩm của MCK trong album mới nhất như Mắt môi tay chân, Nguyễn Văn Mười, Huh, Không cần lo cho tao, Ai mới là kẻ xấu xa, Nếu như ta chẳng còn... vẫn được giữ lại tại thời điểm ghi nhận.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM ngày 30/7, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết cơ quan đã mời MCK - tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long - đến làm rõ những nội dung được phản ánh liên quan sản phẩm mới.

Đại diện cơ quan quản lý khẳng định tôn trọng quyền tự do sáng tạo của nghệ sĩ. Tuy nhiên, hoạt động sáng tạo cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị truyền thống.