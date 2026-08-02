Triệu Lệ Dĩnh bỗng gây sốt

Trang QQ đưa tin bộ phim Cửu môn do Trần Vỹ Đình, Tăng Thuấn Hy, Trần Dao đóng chính bùng nổ ngay từ tập đầu tiên lên sóng. Chỉ sau 20 phút, chỉ số của các nhân vật đều đạt 100 triệu điểm, Tăng Thuấn Hy trở thành người đạt mốc điểm này nhanh nhất lịch sử nền tảng Youku cùng nhiều kỷ lục khác. Ngay trong ngày đầu, phim đã đạt hơn 20 triệu lượt xem với nhiều lời khen ngợi về kịch bản. Phim cũng thu hút nhiều quảng cáo cho thấy kỳ vọng của đối tác với Cửu môn.

Tuy nhiên xen kẽ những lời khen, Cửu môn vẫn gây tranh cãi vì lựa chọn Vương Dịch Đình (2001) đóng vai Doãn Tân Nguyệt, vợ của Trương Khải Sơn (Trần Vỹ Đình đảm nhận).

Theo QQ, trong phiên bản Lão cửu môn 2016, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vai Doãn Tân Nguyệt đã có màn diễn xuất ăn ý với Trần Vỹ Đình. Những cảnh tình cảm của cả hai rất ngọt ngào, thể hiện đúng nguyên mẫu nhân vật trong tiểu thuyết.

Vương Dịch Đình bị so sánh với Triệu Lệ Dĩnh khi cùng đóng vai Doãn Tân Nguyệt.

Với Cửu môn 2026, Triệu Lệ Dĩnh không trở lại với vai Doãn Tân Nguyệt mà do diễn viên trẻ Vương Dịch Đình đảm nhận, điều này gây tiếc nuối cho không ít khán giả. Đoàn phim còn không đổi nghệ sĩ lồng tiếng cho nhân vật, vẫn giữ nguyên là Kiều Thi Ngữ, gây nên tình trạng "tiếng và hình không khớp nhau", tiếng vẫn là phiên bản cũ nhưng người diễn đã là diễn viên khác khiến khán giả bị khớp, mất kết nối với vai diễn.

Mặt khác, diễn xuất của Vương Dịch Đình bị đánh giá gượng gạo và thiếu cảm xúc. Khán giả cũng so sánh sự ăn ý giữa cô và Trần Vỹ Đình với phiên bản Triệu của đàn chị Lệ Dĩnh, sự căng thẳng nhưng ngọt ngào, trêu đùa mà quan tâm lẫn nhau của cặp đôi đã biến mất. Vương Dịch Đình - Trần Vỹ Đình bị nhận xét là giống cha con hơn vợ chồng.

Khán giả bình luận: "Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Doãn Tân Nguyệt đã in sâu vào tâm trí khán giả. Thật khó để tái hiện được vẻ quyến rũ tinh nghịch, hư hỏng nhưng cũng rất đáng yêu đó". Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đã rất nổi tiếng, khó có khả năng đóng các dự án như Cửu môn. Vì cô không thể quay lại làm Doãn Tân Nguyệt thì nên để cơ hội cho các diễn viên trẻ tỏa sáng.

Sau khi Cửu môn lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh và vai diễn Doãn Tân Nguyệt nhờ đó cũng gây sốt trở lại. Đặc biệt là những phân cảnh của cặp đôi nhanh chóng trở thành xu hướng được tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Vương Dịch Đình có ngoại hình đẹp, nhưng khả năng xây dựng nhân vật và tạo kết nối với bạn diễn không bằng Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh vốn là diễn viên không được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất, nhưng nhờ sự thông minh, chăm chỉ và nỗ lực hết mình, cùng lối diễn xuất linh động, mỗi vai diễn của cô đều ghi dấu ấn với khán giả.

Khi nhắc tới vai diễn ngọt ngào khán giả sẽ nhớ tới Sam Sam trong Sam Sam đến rồi, phim cổ trang ngôn tình có Hoa Thiên Cốt, phim cổ trang cung đấu có Lục Trinh truyền kỳ, dòng phim cổ trang gia đấu có Minh Lan truyện, phim võ thuật có Sở Kiều Truyện, phim thời đại có Hạnh Phúc đến Vạn gia hay Gió thổi Bán Hạ... Vì vậy, dù không có phim lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh cũng thường được nhắc tới nhờ các vai diễn đã ghi dấu ấn sâu đậm với công chúng.