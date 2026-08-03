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Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung

Sự kiện: Sao Việt

Ca sĩ Quang Linh thăm nhà diva Hồng Nhung, cùng uống trà và thưởng thức âm nhạc; Quang Minh mừng sinh nhật bà xã.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 1

Ca sĩ Quang Linh đến thăm penthouse ở TP HCM của diva Hồng Nhung.

Anh trầm trồ trước không gian sống đậm màu sắc nghệ thuật, thể hiện cá tính và cách bày biện tổ ấm của nữ ca sĩ.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 2

Diễn viên Quang Minh mở tiệc mừng bà xã Tăng Khánh Chi sang tuổi mới.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 3

Nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái, doanh nhân Ý Lan, dạo phố Hà Nội.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 4

Con gái lớn của siêu mẫu Hà Anh, bé Myla, 9 tuổi, chăm sóc em trai Luca, hai tuổi, khi cả nhà đi dã ngoại.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 5

Ca sĩ Khánh Ngọc đưa ông xã Việt kiều đi chơi khi anh về Việt Nam nghỉ hè.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 6

Ca sĩ Cao Thái Sơn khoe body vạm vỡ.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 7

NSND Việt Anh đội mưa quay phim ở tuổi U70.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 8

Hoa hậu H'Hen Niê bế con gái Harley đến sân thể thao.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 9

Diễn viên Gia Bảo và con gái Grammy tham quan đảo Nami, Hàn Quốc.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 10

Vợ chồng ca sĩ Đoan Trang sum họp người thân tại căn penthouse ở TP Thủ Đức.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 11

Hoa hậu Mai Phương Thúy diện đồ phong cách khỏe khoắn, khoe đôi chân dài.

Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung - 12

Đạo diễn chuyển giới Ngọc Hùng du lịch Hàn Quốc.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/08/2026 00:03 AM (GMT+7)
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