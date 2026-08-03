Ảnh sao 3/8: Quang Linh thăm penthouse ven sông của Hồng Nhung

Ca sĩ Quang Linh đến thăm penthouse ở TP HCM của diva Hồng Nhung.

Anh trầm trồ trước không gian sống đậm màu sắc nghệ thuật, thể hiện cá tính và cách bày biện tổ ấm của nữ ca sĩ.

Diễn viên Quang Minh mở tiệc mừng bà xã Tăng Khánh Chi sang tuổi mới.

Nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái, doanh nhân Ý Lan, dạo phố Hà Nội.

Con gái lớn của siêu mẫu Hà Anh, bé Myla, 9 tuổi, chăm sóc em trai Luca, hai tuổi, khi cả nhà đi dã ngoại.

Ca sĩ Khánh Ngọc đưa ông xã Việt kiều đi chơi khi anh về Việt Nam nghỉ hè.

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NSND Việt Anh đội mưa quay phim ở tuổi U70.

Hoa hậu H'Hen Niê bế con gái Harley đến sân thể thao.

Diễn viên Gia Bảo và con gái Grammy tham quan đảo Nami, Hàn Quốc.

Vợ chồng ca sĩ Đoan Trang sum họp người thân tại căn penthouse ở TP Thủ Đức.

Hoa hậu Mai Phương Thúy diện đồ phong cách khỏe khoắn, khoe đôi chân dài.

Đạo diễn chuyển giới Ngọc Hùng du lịch Hàn Quốc.