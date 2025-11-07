Chồng Việt kiều tặng Khánh Ngọc 'xế hộp' 5 tỷ đồng

Ca sĩ cho biết được chồng đưa đến showroom nhận xe đúng ngày sinh nhật tuổi 42, cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. 'Tôi không mê tốc độ, nhưng ông xã nói dáng tôi khỏe khoắn, hợp với dòng xe thể thao này', cô cho hay.

Porsche 911 Turbo S là phiên bản mạnh nhất của dòng 911, được hãng giới thiệu là sự kết hợp giữa hiệu suất ngang tầm siêu xe và khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Khánh Ngọc cho biết từ khi sang Mỹ, cô hiếm khi tự lái xe, hầu hết các chuyến đi đều do chồng đưa đón.

Vì vậy, anh muốn tặng cô chiếc xe riêng để tiện di chuyển khi không có anh bên cạnh.

Chồng Khánh Ngọc đứng bên chiếc xe mới. Anh đã bí mật tìm hiểu, lựa chọn chiếc xe phù hợp để làm món quà bí mật cho vợ dịp cô 42 tuổi.

Hai vợ chồng Khánh Ngọc chạy thử xe trên cao tốc ở Mỹ.

Cô nói rất thích thiết kế của chiếc xe và màu sắc trẻ trung, hợp phong thủy.

Hiện Khánh Ngọc sống cùng chồng ở bang Arizona, Mỹ. Cô sang nước ngoài định cư cách đây hai năm, sau khi kết hôn với doanh nhân Dũng Bùi.

Ở Mỹ, Khánh Ngọc ít cơ hội ca hát nên chủ yếu dành thời gian chăm sóc con trai, hỗ trợ chồng một số việc giấy tờ để anh yên tâm kinh doanh.