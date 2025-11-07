Ngọc Huyền liên tục khóc trong đám cưới với Đình Tú

Chuyện tình bắt đầu từ những thước phim

Tối 6/11, đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Buổi tiệc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, chủ yếu là dàn diễn viên phim Việt giờ vàng như Trọng Trinh, Việt Anh, Huyền Lizzie, Lương Thu Trang, Thanh Hương, Quỳnh Kool, Nguyễn Ngọc Huyền, Quỳnh Nga, Mạnh Hưng…

Nhiều nghệ sĩ Việt tham dự lễ cưới Đình Tú - Ngọc Huyền.

Là cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt, không gian lễ cưới Đình Tú - Ngọc Huyền được thiết kế đậm chất điện ảnh, với hai tông màu chính là vàng và trắng. Chi tiết dải băng phim là điểm nhấn chủ đạo, minh chứng tình yêu được xây dựng từ những thước phim.

Đình Tú và Ngọc Huyền gặp nhau lần đầu cách đây ba năm trong một lần thu âm. Sau đó, cả hai cùng tham gia chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình và nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim Hãy nói lời yêu .

Không gian tiệc cưới đậm chất điện ảnh của Đình Tú và Ngọc Huyền. Ảnh: 7799 Wedding .

Trong khoảnh khắc được bố dẫn vào lễ đường, Ngọc Huyền xúc động bật khóc. Cô dâu nhiều lần rơi nước mắt, đặc biệt là khi được Đình Tú trao nhẫn cưới. Theo video diễn viên Quỳnh Kool chia sẻ, Đình Tú ôm eo, dỗ dành Ngọc Huyền khi thấy cô lau nước mắt.

Đình Tú và Ngọc Huyền thực hiện các nghi thức truyền thống trong đám cưới như trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu... Ảnh: 7799 Wedding.

Tại lễ cưới, Ngọc Huyền chia sẻ cô từng bất ngờ khi Đình Tú cầu hôn. Đó là lần đầu cô cân nhắc rất kỹ mới đưa ra quyết định. Thậm chí sau khi nhận lời, Ngọc Huyền vẫn phân vân, suy nghĩ.

Lời thề nguyện

Chiều 6/11, Đình Tú và Ngọc Huyền làm lễ Vow (lễ trao lời thề) với dàn khách mời hạn chế gồm gia đình hai bên và vài người bạn thân thiết.

Đình Tú kể lại chuyện tình gần 3 năm của hai người, từ ấn tượng của lần gặp đầu đến khi quyết định về chung một nhà.

"Anh mong rằng em mãi giống như biệt danh đặt trong tin nhắn của chúng mình, là trụ cột tinh thần để anh dựa vào, cố gắng và tiến tới những ước mơ lớn lao của hai đứa. Anh sẽ làm được, mọi thứ ở ngoài kia hãy để anh lo. Điều tự hào lớn nhất của anh chính là mang lại hạnh phúc cho em. Điều quan trọng nhất của anh chính là cảm xúc của em. Anh yêu em", Đình Tú nhắn nhủ.

Đình Tú và Ngọc Huyền trong lễ thề nguyện chiều 6/11. Ảnh: 7799 Wedding .

Trong khoảnh khắc trao lời thề nguyện, Ngọc Huyền xúc động bật khóc. Cô gửi tới chồng những lời ngọt ngào: "Từ khi có anh, em thấy được là chính mình. Cảm xúc bên cạnh anh không quá khó để gọi tên, chỉ đơn giản là sự bình yên. Em rất vui khi có một người bạn đồng hành. Em có thể cùng anh khám phá thế giới, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.

Em nghĩ bản thân là người dễ tính, nhưng có một mong muốn nho nhỏ là ngày trước, anh nói nếu 10 lần cãi nhau thì anh sẽ xuống nước và xin lỗi trước 8 lần, còn em sẽ xin lỗi 2 lần để có sự cân bằng. Nhưng em mong muốn tất cả sẽ là anh xin lỗi và xuống nước trước. Vì mỗi lần như vậy, em sẽ có cảm giác em quan trọng hơn.

Cảm ơn sự nghiêm túc và dịu dàng của anh trong suốt gần 3 năm qua, cảm ơn sự đồng hành, niềm tin yêu và sự ủng hộ. Cảm ơn anh vì đã chọn em là nhà".

Đình Tú - Ngọc Huyền công khai chuyện tình cảm và giấy đăng ký kết hôn vào tháng 6. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 30/10 tại quê nhà cô dâu ở Bắc Ninh.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim truyền hình như Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm...

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, là diễn viên tay ngang. Cô từng là sinh viên ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô tham gia nhiều dự án như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại…