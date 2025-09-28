Nàng hậu đông con nhất nhì showbiz, chuyển về Đà Nẵng sống, U40 kinh tế dư dả nhờ bán hàng online

Á hậu đông con nhất nhì showbiz Việt

Diễm Châu sinh năm 1986, được biết đến với ngôi vị Á hậu Áo dài 2006 và từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Bên cạnh vai trò người mẫu, cô cũng được khán giả yêu thích thông qua những vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Nàng dâu bất đắc dĩ, Yêu từ thuở nào...

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Diễm Châu cũng nhận được nhiều chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015, người đẹp chia sẻ từng cưới hụt 2 lần. Kể từ đó, người đẹp sống độc thân suốt một khoảng thời gian dài.

Sau những lận đận trong tình yêu, Á hậu Diễm Châu quyết định làm mẹ đơn thân của 5 người con. Cô có ba con ruột là con trai đầu, bé Cool (11 tuổi) và hai bé gái song sinh Jolie - Clara (3 tuổi); hai con nuôi là bé Cuội (9 tuổi) cùng bé Thỏ (7 tuổi). Trong đó, hai bé sinh đôi Jolie - Clara đến với cô nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thời điểm sinh hai bé, cô từng bị băng huyết, tràn dịch màng phổi.

Trong một talkshow, cô cho biết thực tế cô sinh 3 đứa con, còn 2 bé khác là con của em gái. Vì quá mê trẻ con nên Diễm Châu đã "cướp" con của em gái về nuôi.

Thời gian qua, Á hậu Diễm Châu bán hàng online và kiếm được thu nhập ổn định để chăm sóc các con. Ngoài bán hàng online, cô cũng tích góp kinh doanh thêm bất động sản.

Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi, Diễm Châu mua được nhà và có khối tài sản đáng mơ ước, trong đó phải kể đến căn penthouse hơn chục tỷ đồng và 6-7 miếng đất ở ngoại ô TP.HCM. Nhờ chăm chỉ kiếm tiền và tích góp, Diễm Châu tự tin có tài sản, nguồn thu ổn định đủ để nuôi các con đến năm 18 tuổi.

Khi được hỏi về áp lực kinh tế vì nuôi 5 người con, cô từng tâm sự chi phí học của các bé khoảng 1 tỷ đồng/năm, chưa tính chi phí ăn uống, vui chơi. Người đẹp hài hước nói, các con muốn học gì cô đều đồng ý, từ học đàn, vẽ, lập trình, bơi, võ, tiếng Anh... Tuy nhiên, sau này kinh tế khó khăn, cô cắt bớt các khoản học thêm.

Á hậu Diễm Châu thừa nhận, việc làm mẹ đơn thân của 5 đứa trẻ không phải là điều dễ dàng. Chính vì thế, nữ diễn viên luôn cố gắng làm việc, từ sáng sớm đến khuya. Dù vậy, Diễm Châu xem việc được chăm sóc các con là niềm vui, động lực để cô cố gắng mỗi ngày.

U40 không có ý định kết hôn

Á hậu Diễm Châu cho biết, cô cùng 5 con từ TP.HCM mới chuyển đến TP.Đà Nẵng sinh sống. Nữ diễn viên Nàng dâu bất đắc dĩ hiện thuê tạm một căn hộ 2 phòng ngủ để ở, trong lúc tìm thuê căn hộ khác rộng rãi hơn để phù hợp với số lượng người trong gia đình.

Á hậu Diễm Châu đưa các con chuyển đến TP.Đà Nẵng sinh sống.

"Tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ 1 năm trước. Các con tôi vốn thích biển, thường nói với tôi rằng ước gì sáng đi học, chiều về đi tắm biển. Tôi suy nghĩ và quyết định chỉ cần con thích thì mẹ sẵn sàng cùng con thực hiện trải nghiệm mới", Á hậu Diễm Châu chia sẻ.

Nàng Hậu cũng cho biết đã đưa 5 con nhập học trường học mới. Á hậu cho biết các con cô ngoan ngoãn, có tính tự lập từ sớm nên nhanh chóng thích nghi, làm quen môi trường mới.

Cô vẫn điều hành công việc kinh doanh của công ty từ xa. Ngoài ra, diễn viên cũng giữ các bất động sản ở TP.HCM để cho thuê, đầu tư, đảm bảo nguồn thu nhập hằng tháng.

Diễm Châu từng nói không có ý định kết hôn vì bản thân quá mạnh mẽ và cầu toàn, muốn tự mình làm mọi thứ. Ngoài ra, cô chưa sẵn sàng để sống chung, chịu trách nhiệm với một ai đó nên chưa kết hôn.

Ở tuổi 39, Diễm Châu cho biết cô hiện sống "độc thân vui vẻ". Cựu người mẫu cho rằng hạnh phúc không nhất thiết là phải cần có sự đồng hành của ai đó. Cô hài lòng với hành trình làm mẹ đơn thân, chăm sóc các con, thấy các con lớn lên trong tình yêu thương và sự bình yên.

Nửa kia vẫn chưa được tiết lộ của Á hậu Diễm Châu.

Nhưng vào tháng 10/2024, Diễm Châu gây bất ngờ khi thông báo đã tổ chức tiệc cưới và đăng ký kết hôn ở Mỹ. Tuy nhiên, cô không tiết lộ danh tính hay diện mạo của nửa kia. Từ đó đến nay, người đẹp rất kín tiếng trong chuyện tình cảm và cũng không hề nhắc đến nửa kia của mình.