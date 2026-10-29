Chồng cũ Gisele Bundchen hẹn hò thiên thần nội y Candice Swanepoel

Tom Brady và Candice Swanepoel. Ảnh: NBC/ InstagramCandice Swanepoel

Theo People, Tom Brady và Candice Swanepoel đã hẹn hò được một thời gian. "Họ đều sống ở Miami nên việc gặp gỡ rất thuận tiện. Cả hai đang dành nhiều thời gian bên nhau", một nguồn tin tiết lộ.

Một nguồn tin khác cho biết cặp sao giữ mối quan hệ kín đáo, chỉ chia sẻ chuyện tình cảm với một số người thân thiết. "Mỗi khi gặp nhau, họ đều tìm mọi cách để tránh bị bắt gặp", người này nói.

Trước đó, Us Weekly cũng đưa tin Tom và Candice đang hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai chưa công khai xác nhận mối quan hệ.

Tom Brady từng kết hôn với siêu mẫu Gisele Bundchen từ năm 2009 đến 2022. Họ có hai con chung là Benjamin, 16 tuổi, và Vivian, 13 tuổi. Cựu ngôi sao NFL còn có con trai John, 19 tuổi, với bạn gái cũ Bridget Moynahan.

Tom Brady và Gisele Bundchen từng có 13 năm gắn bó. Ảnh: FilmMagic

Sau khi chia tay Bundchen, anh vướng tin đồn tình cảm với một số bóng hồng nổi tiếng, trong đó có người mẫu Irina Shayk, Kim Kardashian và Alix Earle.

Về phía Candice Swanepoel, cô từng có mối quan hệ kéo dài 14 năm với người mẫu Hermann Nicoli. Hai người đính hôn năm 2015 nhưng chia tay vào năm 2018. Họ có hai con trai chung là Anacan, 10 tuổi, và Ariel, 7 tuổi.

Candice Swanepoel là thiên thần nội y nổi tiếng của Victoria's Secret, gắn bó với thương hiệu từ năm 2007. Ảnh: Instagram Victoria's Secret

Thông tin Brady và Swanepoel hẹn hò được tiết lộ sau khi Deuxmoi, tài khoản chuyên đăng tải tin đồn về người nổi tiếng, đưa tin Candice Swanepoel và người mẫu Joan Smalls rạn nứt tình bạn 15 năm vì Tom Brady.

Theo nguồn tin của Deuxmoi, Joan Smalls và Brady từng có mối quan hệ tình cảm không liên tục trong khoảng một năm. Khi đó, Candice được cho cảnh báo Joan nên cẩn trọng vì vợ cũ của anh, Gisele Bundchen, cũng từng là thiên thần Victoria's Secret. Nguồn tin nói thêm rằng sau khi Joan và Brady chấm dứt mối quan hệ, Candice bắt đầu hẹn hò với chính cầu thủ.

Ngày 23/10, Joan dường như ám chỉ chuyện bị bạn thân phản bội trong phần bình luận dưới bài đăng trên Instagram của trang tin Just Jared về vụ việc. Cô viết: "Chỉ hai từ: Summer House! Điều đó sẽ giải thích tất cả".

Joan nhắc đến chương trình truyền hình thực tế Summer House, nơi từng xảy ra ồn ào tình cảm khi hai cô bạn thân lần lượt có quan hệ tình cảm với cùng một người. Tuy nhiên, thông tin về mối quan hệ giữa Joan, Candice và Brady hiện chưa được các bên xác nhận.