Candice Swanepoel và Joan Smalls, đều 38 tuổi, có mối quan hệ thân thiết hơn một thập kỷ. Năm ngoái, cả hai cùng tham gia chiến dịch quảng cáo của Anne Klein nhằm tôn vinh tình bạn. Tuy nhiên, gần đây, người hâm mộ nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi hai người hủy theo dõi nhau trên Instagram, không công khai chúc mừng sinh nhật đối phương và cũng không chụp ảnh chung tại Victoria's Secret Fashion Show hôm 18/10.

Candice Swanepoel và Joan Smalls. Ảnh: Victoria's Secret/ Instagram Joan Smalls

Deuxmoi, tài khoản chuyên cập nhật tin tức về người nổi tiếng, đăng ảnh chụp màn hình bình luận của một người hâm mộ trên Instagram hỏi Joan liệu cô còn là bạn với Candice hay không. Câu trả lời được cho là của người mẫu viết: "Tôi không làm bạn với những kẻ đâm sau lưng người khác".

Một bình luận khác cũng ám chỉ sự phản bội và mất lòng tin: "Với một số người, chẳng có cái gọi là quy tắc ngầm giữa những người phụ nữ", tài khoản mang tên Joan Smalls viết, trước khi đề cập đến sự tổn thương vì bị người bạn đã gắn bó 15 năm phản bội. Tuy nhiên, những bình luận này hiện không còn và chưa được xác minh độc lập về tính xác thực.

Trong khi đó, một nguồn tin nói với Deuxmoi Tom Brady có thể là nguyên nhân khiến hai người mẫu bất hòa. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, Joan Smalls và cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ từng hẹn hò không liên tục trong khoảng một năm.

Người cung cấp thông tin viết rằng Candice Swanepoel từng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ này vì tôn trọng Gisele Bundchen - vợ cũ của Brady, đồng thời cũng là cựu người mẫu Victoria's Secret - và cảnh báo Joan phải cẩn thận. Nguồn tin cho biết sau khi Joan và Tom Brady kết thúc, Candice đã có quan hệ tình cảm với chính Tom. Tuy nhiên, mối quan hệ của Candice và Tom được cho là cũng đã chấm dứt sau khi thiên thần nội y phát hiện Tom đi chơi với người đẹp khác.

Candice Swanepoel và Joan Smalls chụp hình cho chiến dịch thời trang mùa thu của Anne Klein 2025. Ảnh: Anne Klein

Ngày 23/10, Joan tiếp tục khiến câu chuyện được chú ý khi bình luận dưới bài đăng trên Instagram của trang tin Just Jared về vụ việc: "Chỉ hai từ: Summer House! Điều đó sẽ giải thích tất cả".

Summer House là chương trình truyền hình thực tế theo chân một nhóm bạn trong những kỳ nghỉ tại vùng Hamptons, New York. Lời nhắc đến chương trình của Joan dường như ám chỉ ồn ào giữa hai người đẹp Ciara Miller và Amanda Batula, liên quan đến West Wilson. Câu chuyện này từng làm dấy lên tranh cãi về lòng trung thành và sự phản bội trong tình bạn, khiến người hâm mộ suy đoán Joan đang ngầm so sánh với những gì xảy ra giữa cô và Candice.

Trong khi đó, Candice Swanepoel và Tom Brady hiện chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Tom Brady - ngôi sao bóng bầu dục ly hôn siêu mẫu Gisele Bundchen năm 2022 - và hiện chưa công khai hẹn hò ai. Ảnh: Instagram/Tom Brady