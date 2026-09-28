Gisele Bundchen kết thúc cuộc hôn nhân với Tom Brady chỉ bằng ba từ

Trong cuốn tiểu sử sắp xuất bản Brady: An American Story and the Price of Greatness của tác giả Lars Anderson, một nguồn tin thân cận với Tom Brady nói rằng chính Gisele Bundchen là người chủ động ly hôn.

"Có một ngày, Gisele, vốn rất quan tâm đến chiêm tinh, xem các vì sao rồi nói với Tom: 'Chúng ta không hợp nhau (We’re not compatible)'. Và sau đó, cô ấy kết thúc mọi chuyện", theo một đoạn trích được Daily Mail đăng tải hôm 25/9.

Gisele Bundchen và Tom Brady. Ảnh: Instagram/gisele

Cuốn sách viết Bundchen, hiện 46 tuổi, muốn Brady, 49 tuổi, giải nghệ bóng bầu dục từ năm 2017 khi ở đỉnh cao sự nghiệp, song quyết định tiếp tục thi đấu của anh đã gây sức ép lên cuộc hôn nhân. Theo Anderson, sau khi Brady và đội New England Patriots giành chức vô địch Super Bowl năm 2017, Bundchen hỏi: "Bây giờ có phải thời điểm thích hợp để anh giải nghệ không?".

Brady được cho là đáp: "Tiếc quá, em yêu. Anh vẫn đang tận hưởng việc thi đấu".

Cuốn sách của Anderson cũng cho rằng Bundchen từng gửi cho Brady một tin nhắn đầy ẩn ý sau khi New England Patriots thua Super Bowl năm 2018. "Cô ấy cần anh thực sự dành thời gian cho gia đình khi ở nhà, thay vì liên tục trả lời tin nhắn trên chiếc điện thoại lúc nào cũng rung hoặc vẫn mải nghĩ về các trận đấu. Cô ấy cần anh chia sẻ việc chăm sóc các con nhiều hơn. Cô ấy muốn có thể ngủ thêm giờ vài ngày mỗi tuần và có thêm thời gian cho sự nghiệp của riêng mình", tác giả viết.

Một đồng đội cũ của Brady nói với Anderson rằng Bundchen "là ngôi sao quốc tế lớn hơn" chồng và dần mệt mỏi với cuộc sống xoay quanh lịch trình thi đấu của anh.

Gisele Bundchen bên Tom Brady và ba con (hai con chung và một con trai riêng của Brady). Ảnh: Instagram/Tom Brady

Một cựu cầu thủ, cũng là bạn của Brady giải thích: "Anh ấy thức dậy từ tờ mờ sáng, dành cả ngày nghĩ về những trận đấu mà vợ mình không thực sự hiểu, rồi về nhà và tối nào cũng đi ngủ lúc 21h". Theo người này, Brady phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, trong khi những buổi đi ăn hay đi chơi bên ngoài cũng không dễ dàng. Người bạn cho rằng lối sống với nhiều quy tắc như vậy hẳn đã khiến Gisele không ít lần mệt mỏi.

Brady thi đấu cho Patriots từ năm 2000 đến 2019, trước khi ký hợp đồng với Tampa Bay Buccaneers vào năm 2020. Brady gắn bó với đội bóng mới trong hai năm và tuyên bố giải nghệ vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, anh bất ngờ quyết định trở lại thi đấu.

"Tôi nhận ra vị trí của mình vẫn là trên sân, chứ không phải trên khán đài. Rồi sẽ đến lúc tôi giải nghệ, nhưng chưa phải bây giờ", Brady viết trên X (trước đây là Twitter) vào thời điểm đó.

Anderson cho biết dù Bundchen công khai ủng hộ Brady, cô vẫn buồn và thất vọng trước quyết định của chồng. Cô từng đến Costa Rica một thời gian, khiến Brady suy sụp.

Cuối cùng, cặp sao thông báo ly hôn vào ngày 28/10/2022, cho biết ưu tiên của họ là tập trung vào các con: Benjamin 16 tuổi và Vivian 13 tuổi. Năm 2023, Tom Brady chính thức giải nghệ.

Bundchen và Brady ly hôn năm 2022 sau 13 năm chung sống. Ảnh: Star Max

Hè 2023, Bundchen hẹn hò huấn luyện viên jiu-jitsu Joaquim Valente. Hai người có con chung vào tháng 2/2025 khi siêu mẫu 44 tuổi. Tháng 12 cùng năm, họ tổ chức lễ cưới kín đáo ở Florida.

Về phía Brady, sau ly hôn, anh từng vướng tin đồn tình cảm với người mẫu Irina Shayk và ngôi sao mạng xã hội Alix Earle. Hiện tại Brady không công khai hẹn hò ai.

Gisele Bundchen sinh năm 1980 tại Brazil, nổi tiếng từ khi trở thành thiên thần Victoria's Secret năm 1999. Trong nhiều năm, cô là một trong những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Năm 2015, Gisele giã từ sàn diễn, chuyển trọng tâm sang chụp ảnh quảng cáo, kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Siêu mẫu từng có mối tình kéo dài sáu năm với tài tử Leonardo DiCaprio, từ 1999 đến 2005. Năm 2009, cô kết hôn với Tom Brady, một trong những ngôi sao bóng bầu dục Mỹ thành công nhất. Trong hơn một thập kỷ bên nhau, Bundchen và Brady được xem là một trong những cặp sao quyền lực, giàu có của làng giải trí và thể thao Mỹ. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện và cùng chăm sóc hai con chung.

Cuốn tiểu sử sắp xuất bản về Tom Brady của Lars Anderson.