Dàn mỹ nữ đang đe dọa Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo Sina, giới giải trí Hoa ngữ đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ mới. Các diễn viên nữ thế hệ 10X đã dần trưởng thành và nhận được vai chính. Trong khi đó, dàn tiểu hoa đán 9X như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân... đã bắt đầu qua tuổi đóng vai nữ chính trong phim ngôn tình. Không những vậy, diễn xuất của họ vẫn tệ nhiều năm, gương mặt thiếu sự mới mẻ khiến khán giả chê bai, nhà đầu tư mất niềm tin.

Đặng Ân Hy - mỹ nhân cổ trang thế hệ mới

Theo QQ, bộ phim Hoa khai cẩm tú lên sóng thành tích khả quan, mang lại danh tiếng cho nữ chính Đặng Ân Hy. Mỹ nhân sinh năm 2005 được đánh giá là có diễn xuất tự nhiên, ngoại hình ngày càng đẹp, mang theo khí chất đại mỹ nhân, vì vậy Đặng Ân Hy được khen ngợi là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Gương mặt thanh tú, khí chất thông minh trong sáng của Đặng Ân Hy khiến khán giả yêu thích từ lần đầu nhìn thấy.

Đặng Ân Hy là làn gió mới của giới giải trí Hoa ngữ

Ngoài Hoa khai cẩm tú, năm 2026, Đặng Ân Hy còn ghi dấu ấn với vai diễn Cao Tùng Cách với diễn xuất giằng xé giàu cảm xúc. Đặng Ân Hy từng được khán giả yêu mến với vai con gái của Lâm Tâm Như trong bộ phim Phía sau nghi can X (2017) do Tô Hữu Bằng đạo diễn. Dù chỉ là nhân vật phụ, diễn xuất của cô được đánh giá cao và để lại dấu ấn. Truyền thông Trung Quốc nhận định nếu giữ được phong độ, Đặng Ân Hy bật lên nhanh chóng.

"Tiểu tiên nữ" Ngải Mễ

Năm 2026 đánh dấu sự phát triển nhanh chóng vượt bậc của Ngải Mễ. Người đẹp sinh năm 2008 góp mặt trong phim điện ảnh Đội bóng nữ Thiếu Lâm, đạt doanh thu hơn 1,2 tỷ. Phim truyền hình Tước cốt do Ngải Mễ đóng chính cũng thu được danh tiếng tốt. Nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai Tạ Gia Ngư khi mới 17 tuổi nên các cảnh hờn dỗi được thể hiện tự nhiên. Theo Sina, Ngải Mễ đang gây tiếng vang ở cả mảng truyền hình và điện ảnh.

Ngải Mễ có vóc dáng đẹp, ngoại hình nổi bật.

Ngải Mễ có vẻ ngoài thanh thuần, đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào, diễn xuất tự nhiên. Cô hợp tạo hình cổ trang và thường xuyên chia sẻ các bộ ảnh mới trong nhiều tạo hình. Vì vậy, Ngải Mễ được nhiều khán giả gọi với biệt danh "tiểu tiên nữ". Nữ diễn viên từng tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Thí thiên hạ, Thiếu niên ca hành, Hộc Châu phu nhân, Trường phong độ.

Năm 2023, Ngải Mễ gây ấn tượng với vai Vân Tước, em gái kết nghĩa của nữ chính Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) trong phim Vân Chi Vũ. Cô vừa khai máy bộ phim Bách yêu phổ đóng cùng đàn anh Đặng Vi.

"Con gái quốc dân" Triệu Kim Mạch

Triệu Kim Mạch sinh năm 2002, là sao nhí xuất hiện trên màn ảnh từ khi còn nhỏ. Năm 2019, Triệu Kim Mạch ghi dấu ấn với vai Lâm Diệu Diệu trong Thiếu niên phái và vai nữ chính Hàn Đóa Đóa trong bom tấn điện ảnh Lưu lạc địa cầu, nhờ đó danh tiếng của cô tăng vọt, trở thành ngôi sao sáng được kỳ vọng của thế hệ 10X.

Năm 2020, Triệu Kim Mạch là thủ khoa đầu vào ngành Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Một số tác phẩm như Khởi đầu, Tẩy trắng của Triệu Kim Mạch đều đạt được thành tích rất tốt.

Triệu Kim Mạch có gương mặt thông minh, diễn xuất đứng hàng đầu trong nhóm diễn viên trẻ. Cô thể hiện tốt các nhân vật nội tâm phức tạp, cảnh cao trào cần bùng nổ diễn xuất nhiều lần gây sốt mạng xã hội. Vì vậy, Triệu Kim Mạch luôn được đánh giá là ngôi sao hàng đầu của lứa tiểu hoa đán 10X.

Triệu Kim Mạch danh tiếng tốt, diễn xuất giỏi.

Triệu Tình - "gà cưng" của "biên kịch vàng" Vu Chính

Nữ diễn viên Triệu Tình là nghệ sĩ thuộc công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của biên kịch nổi danh Vu Chính. Cô đang được Vu Chính nâng đỡ, vì vậy không thiếu phim để đóng. Triệu Tình từng xuất hiện trong các tác phẩm như Mặc vũ vân gian, Ngũ phúc lâm môn, Sao địch nổi sắc đẹp tuyệt trần, Lâm giang tiên, Vi hữu ám hương lai,...

Trong tác phẩm Phàm nhân tu tiên, Triệu Tình được khen biểu cảm tự nhiên, diễn xuất có cảm xúc, khả năng bắt nhịp với tài tử Dương Dương cũng tốt, trở thành nhân vật nữ gây ấn tượng nhất trong phim dù chỉ thể hiện vai nữ phụ Mặc Thải Hoàn.

Triệu Tình thăng hạng về nhan sắc, diễn xuất.

Triệu Tình sinh năm 2002, ngoại hình thanh tú, hợp với tạo hình cổ trang, nhờ đó lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vu Chính. Từ nhỏ, cô được học tập nhiều bộ môn truyền thống như cầm, kỳ, thi, họa, tạo nền tảng cho quá trình theo đuổi nghệ thuật sau này. Với nguồn lực từ ông chủ Vu Chính, Triệu Tình ngày càng phát triển.

Hướng Hàm Chi - công chúa giới Kinh Khuyên

Hướng Hàm Chi sinh năm 2002, được xếp trong nhóm "tam công chúa giới Kinh Khuyên", ba nữ diễn viên xuất thân giàu có đang được giới nghệ thuật Bắc Kinh nâng đỡ gồm Lý Canh Hy, Trang Đạt Phi. Hướng Hàm Chi từng vướng nhiều lùm xùm tình ái, cùng tin tức được giới đầu tư nâng đỡ nên danh tiếng thiếu tích cực.

Cuối năm 2025, Hướng Hàm Chi thể hiện thành công vai diễn tiểu thư Bạch Y Mai trong Người làm ăn lớn. Bạch Y Mai giỏi y thuật, tính cách hiền lành nhút nhát nhưng lương thiện có tấm lòng từ bi. Từ đó, khán giả dần quên những tranh cãi đời tư của Hướng Hàm Chi, nhìn nhận lại diễn xuất và khả năng xây dựng nhân vật của cô.

Hướng Hàm Chi từng tham gia các dự án phim như Trăm năm hòa hợp ước định một đời, Tiểu Mẫn gia, Ánh dương bên tôi, Phồn thành chi hạ. Thời gian gần đây, loạt ảnh hậu trường phim Tình yêu từ từ của Hướng Hàm Chi cũng nhận được đánh giá cao của công chúng. Nữ diễn viên vào vai "tiểu tam", vóc dáng gợi cảm, ngoại hình thu hút. Hướng Hàm Chi đi theo hướng diễn xuất thực lực, không ngại các vai diễn khó.

Hướng Hàm Chi thể hiện nhân vật đa dạng, từ cô gái yếu đuối đến "hồ ly tinh" quyến rũ.

Ngoài những mỹ nhân trên, nhóm tiểu hoa đán 10X còn có các gương mặt nổi bật như Trương Tử Phong, Bao Thượng Ân, Tưởng Y Y, Hoàng Dương Điền Điềm... Họ đều được đánh giá là những nghệ sĩ đã đạt được danh tiếng nhất định, tạo được sự quen thuộc với khán giả.